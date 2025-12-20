舊金山第四區市議員王兆倫拚連任 致力提升公共安全

舊金山第四區（District 4）現任市議員王兆倫（Alan Wong）19日正式提交文件，宣布參選第四區市議員，爭取在明年6月的選舉中，繼續代表日落區（Sunset District）居民發聲。

王兆倫是土生土長的日落區居民，長期深耕社區服務，並於日前獲市長羅偉（Daniel Lurie）任命出任第四區市議員。

羅偉在王兆倫提交參選文件時表示，王兆倫上任後展現出強勁的工作動能與實務經驗，「他已迅速進入狀況，我期待在6月選舉中繼續支持他。」

廣告 廣告

王兆倫的家庭背景也深深扎根於舊金山。他的父母自香港移民來美，父親曾就讀舊金山市立大學（City College）廚藝與英語課程，之後成為凱悅酒店（Grand Hyatt）的工會廚師。仰賴工會制度與穩定薪資，王兆倫一家得以在舊金山落地生根，建立家庭。

在公共服務方面，王兆倫曾服務於美國紅十字會、加州陸軍國民警衛隊（Army National Guard），並擔任工會組織者。他也曾出任第四區市議員立法助理、市立學院民選董事，以及舊金山兒童委員會（Children's Council of San Francisco）政策主任，累積豐富的市政與政策經驗。

王兆倫表示，這些歷練讓他具備務實、回應民意並能在關鍵時刻做出負責任決策的能力。他指出，長期以來，居民與小商戶深受繁複官僚程序與行政障礙所苦，「我們不缺好點子，但常常敗在執行不力。」他強調，若成功當選，將致力於重建民眾對地方政府的信任，提升公共安全，支持工薪家庭，擴大住房機會，並確保市民能真正使用由納稅金支持的公共服務。

在政見方面，王兆倫提出多項核心優先事項。在重建政府信任上，他主張簡化行政流程、精簡許可制度，並將市議員辦公室一半人力投入選民服務，同時爭取增加社區停車空間、加快附屬住宅單位（ADU）與新住房建設，協助小商家更順利與市府部門溝通。

在公共安全方面，他表示，將支持警局人力補足，確保警員擁有執法所需資源，並為日落區爭取公平的公共安全配置。在家庭與教育政策上，王兆倫支持將托育補助擴大至家庭收入達地區中位數（AMI）200%，倡議各社區均有優質學校，並確保市立學院持續服務下一代舊金山市民。

針對備受關注的海傍公路（Great Highway）議題，王兆倫表示，自己過去20年作為日落區居民及軍官，經常於夜間沿海傍公路步道跑步，從未認為平日車輛通行與居民使用之間存在不可調和的衝突。他指出，近期與不同立場的社區團體與領袖交流後，發現多數居民支持平日重新開放車道，因此已準備成為推動相關公投提案的市議員之一。

王兆倫在記者會最後表示，日落區是他唯一的家，也是他深愛的社區，能以市議員身分服務居民，是人生中最大的榮耀。他強調，將以公僕之心投入工作，作為退伍軍人，始終把社區與國家利益置於政黨與意識形態之上，並懇請鄰里給予信任與支持，陪伴他展開公共服務的新篇章。

更多世界日報報導

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵