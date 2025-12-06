舊金山米其林烘焙店The French Spot 6日康柯德開幕

東灣的民眾有口福了，舊金山米其林星級烘焙店The French Spot本月6日在康柯德開幕，屆時將提供免費糕點、神祕禮盒和禮品卡優惠等活動，歡迎東灣民眾前往一飽口福。

The French Spot本店位於舊金山下諾布山（Nob Hill）社區，這家分店是首家在東灣的分店，開幕活動時間是12月6日上午9時至下午2時，地址在785 Oak Grove Road, Concord，前100名顧客將獲贈一份免費糕點，當天還推出各種折扣優惠和「神祕禮盒」，禮盒內含各種甜點，其中有些禮盒還藏有價值30元的禮品卡。

The French Spot是米其林星級烘焙店，最有名的商品是可頌麵包、肉桂捲、千層酥、三明治和各種甜點，麵包樣式也很多，包括法棍、酸麵包、鄉村麵包等。

