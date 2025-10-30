《舊金山美容院》前進東京 楊銘威、楊晴大讚當地美食
記者王丹荷／綜合報導
TVBS原創劇集《舊金山美容院》中針鋒相對的「鄧氏姊弟」楊銘威、楊晴，30日出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）造勢；劇中形同陌路，戲外被問及此趟行程中印象最深刻的地方？2人異口同聲大讚東京美食，楊晴表示：「在日本走走逛逛真的很美，我還去了美術館、箱根等，尤其是東京真的非常好吃！」楊銘威則表示這趟最值得的就是可以來日本偷吃美食，還能把臺灣的好劇推向國際。
此外，劇中楊銘威計畫在日本開早餐店，此舉並將牽扯出劇情轉折和精采看點；被問及哪樣臺式早餐最可能在日本掀起熱潮？出身餐飲世家的楊銘威表示：「能代表臺灣的小籠包、豆漿、油條都是蠻好的選擇。」楊晴則力推「鹹豆漿」，認為這對日本人來說會是很特別的口味。
劇中更邀來當年的玉女歌手何妤玟及偶像團體成員黃小柔驚喜客串「大小粉紅」，組成偶像女團重返舞台舉辦「告別演唱會」。何妤玟滿腔熱血向導演杜政哲掛保證：「導演，跳8次也OK！我是為舞台而生的人。」黃小柔信心滿滿地說：「我很得心應手啊！有當年表演的感覺，很興奮耶！」2人透露為了這場戲，即使家務事繁忙，特別擠出3天時間，狂練10幾個小時，短時間培養出好默契，也讓現場粉絲感受到她們的熱情，直呼：「好像真的在開演唱會！」
楊晴（左）、楊銘威東京宣傳新戲也大啖日本美食。（TVBS提供）
楊晴（左）、楊銘威出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）。（TVBS提供）
