《舊金山美容院》劇迷最矚目CP 劉品言與連晨翔關係升級「第1次」竟全搞砸

連晨翔（左）與劉品言從青梅竹馬升級成戀人關係。（TVBS提供）

與連晨翔終於從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人。然而，才剛確認彼此心意，巨大的雙重考驗便接踵而至。首先，「鋼鐵直男」江之浩大踩女友地雷，導致首次約會就搞砸，更因長年壓抑的身世陰影，成為阻撓兩人戀情的關鍵因素。

在林麗穎（劉品言 飾）與江之浩（連晨翔 飾）的首次約會中，江之浩展現四大令網友噴飯的NG行為：包括毫無自覺地搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」。這些行徑不僅引爆女友林麗穎怒火，戲外曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」連晨翔意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到劇中角色，令人莞爾。

另一方面，江之浩長年壓抑的身世陰影令他全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著男友陷入低谷，林麗穎為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出。但面對始終沉默不語的男友，林麗穎終於忍不住坦白內心最深的渴望，含淚直球問道：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。

劉品言被連晨翔氣到 轉身離開。（TVBS提供）

戲外，劉品言分享林麗穎成為女友後，造型從中性轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏質、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」

