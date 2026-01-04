舊金山美容院 劉品言戲裡戲外都HE

劇集「舊金山美容院」即將迎來結局，演員劉品言（左）、連晨翔（右）因戲結緣，當上新手爸媽，劉品言表示，演出此劇讓自己重新感受到日常的重量。（TVBS提供／中央社）

演員劉品言與連晨翔因戲劇「舊金山美容院」結緣，兩人戲裡戲外都踏入人生新階段，戲裡公開新戀情，戲外已經結婚產下一女。劉品言表示，因這齣戲重新感受日常的重量。

「舊金山美容院」迎來結局，劇中連晨翔與劉品言戀情甜蜜爆棚，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好；戲外，兩人也步入人生新階段，日前產下一女，當上新手爸媽。

劉品言與連晨翔首次合作就火花十足。殺青當天，方志友一句「你們要不要在一起？」玩笑式祝福，如今回頭看格外耐人尋味。劉品言表示，演出此劇讓自己重新感受到日常的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度」。劉品言感謝觀眾一路陪伴，「謝謝大家讓我成為了林麗穎（角色），她會是我生命中很重要的一部分。」