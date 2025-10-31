《舊金山美容院》參展東京打造亞洲共鳴 楊銘威、楊晴現身影展飆演技不忘「偷吃」

四季線上／李幸倪編輯

TVBS原創劇集《舊金山美容院》持續在國際市場發光，繼連晨翔、章廣辰前往韓國宣傳，劇中針鋒相對的「鄧氏姊弟」楊銘威、楊晴30日也在文化部海外造星計畫的支持下，代表出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）為《舊金山美容院》造勢，不僅與日本媒體、國際版權業者交流，劇情題材、演員精湛的演出與細膩的台灣生活氛圍，更成功引起日本市場共鳴，再次將台灣原創內容推向全球。

楊銘威(左)、楊晴亮麗現身 將台灣原創作品推廣國際／照片：TVBS提供

《舊金山美容院》劇中受到父親鄧永寬（蔣偉文 飾）重用的鄧家二少鄧惟康（楊銘威 飾），接連被踢爆劈腿電視台千金與秘書，甚至與黑心雞肉廠商合作，導致臨臨早餐集團商譽重創。大姊鄧惟潔（楊晴 飾）挺身救火展現危機處理能力，卻被父親冷嗆「除了落井下石，妳還會什麼？」一句話讓姊弟競爭白熱化，而劇中父親對兒女明顯的差別待遇，更引發觀眾共鳴，直呼太真實！

廣告 廣告

黑嘉嘉(左起)、楊銘威、房思瑜 陷入三角關係／照片：TVBS提供

雖在劇中形同陌路，楊銘威、楊晴戲外互動卻截然不同，被問及此趟行程中印象最深刻的地方？兩人異口同聲大讚東京美食，楊晴率先表示：「在日本走走逛逛真的很美，我還去了美術館、箱根等，尤其是東京真的非常好吃！」楊銘威則表示「這趟最值得的就是可以來日本偷吃美食，還能把台灣的好劇推向國際！」

楊晴(左)、楊銘威攜手出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）／照片：TVBS提供

此外，劇中鄧惟康計畫在日本開早餐店，此舉更將牽扯出劇情轉折和精彩看點！被問及哪樣台式早餐最可能在日本掀起熱潮？出身餐飲世家的楊銘威表示：「能代表台灣的小籠包、豆漿、油條都是蠻好的選擇。」楊晴則力推「鹹豆漿」認為這對日本人來說會是很特別的口味。

何妤玟(左)、黃小柔驚喜客串 偶像女團「大小粉紅」／照片：TVBS提供

劇中更邀來當年的玉女歌手何妤玟及偶像團體成員黃小柔驚喜客串「大小粉紅」，組成偶像女團重返舞台，舉辦「告別演唱會」。何妤玟滿腔熱血對導演杜政哲掛保證：「導演！跳八次也OK！我是為舞台而生的人。」黃小柔信心滿滿地說：「我很得心應手啊！有當年表演的感覺，很興奮耶！」兩人透露為了這場戲，即使家務事繁忙，特別擠出三天時間，狂練十幾個小時，短時間培養出好默契，也讓現場粉絲感受到她們的熱情，直呼：「好像真的在開演唱會！」

《舊金山美容院》每週日晚間8點，在TVBS歡樂台、TVBS精采台首播；晚間10點在Netflix、晚間11點在中華電信ＭＯＤ、Hami Video影劇館+同日播出。中視頻道也將在12月播出。

📝【更多新聞】👉《舊金山美容院》首播創下好成績 劉品言婚禮大轉折瞬間崩潰收視衝高

▶️【好劇推薦】👉TVBS優質戲劇《天堂的微笑》





更多四季線上報導

王偉忠私約「典Lu」夫妻見證幸福！ 他曝Lulu常提「這三字」：看得出用心

賴慧如現蹤婦產科疑有孕！ 她苦求「不要再問」親曝看診真相

《部落抓風味2－里山心旅程》 深入社區部落看臺灣最美風景