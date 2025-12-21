《舊金山美容院》孫淑媚告白連晨翔 劉品言心急嗆：他是渣男

記者周毓洵／臺北報導

TVBS《舊金山美容院》劇情再掀高潮，不只事業線翻轉、兄弟反目，感情線更直接進入修羅場。連晨翔在劇中遭昔日好兄弟章廣辰暗中算計，事業跌到谷底；另一頭，孫淑媚高調告白、劉品言當場爆氣質問，三角關係全面攤牌，讓觀眾看得目不轉睛。

《舊金山美容院》劇中江之浩（連晨翔 飾）參加美食競賽節目《與世界一起早餐》，順利晉級第二輪，卻抽到與已反目的兄弟鄧惟宇（章廣辰 飾）同組。兩人表面和氣，實則各懷鬼胎。當鄧惟宇得知對手私下賄賂評審的黑幕後，選擇順勢操作，讓江之浩的「舊金山美容院」在比賽中意外出局。直到製作人揭穿真相，江之浩才重返賽場，並霸氣向章廣辰嗆聲：「如果你要耍手段，我會用參賽者身分打敗你。」

廣告 廣告

事業受挫之際，感情卻更混亂。節目製作人汪君倪（孫淑媚 飾）對江之浩特別照顧，兩人互動頻繁，甚至在餐廳遇上「親10秒送五花肉」活動，孫淑媚毫不猶豫親了上去，突如其來的「五花肉之吻」卻被林麗穎（劉品言 飾）當場撞見，讓她心裡五味雜陳。

情緒全面引爆的關鍵場面，發生在一場脫口秀演出中。汪君倪在台上以「男女之間是否存在純友誼」為題，突然對江之浩公開告白：「江之浩！我們不要純友誼了，好不好？」直球示愛瞬間點燃全場，也徹底踩到林麗穎的底線。劉品言當眾怒嗆連晨翔：「你都跟我告白了，隔天卻裝沒事，這不是渣男是什麼？」情緒爆發場面張力十足。

孫淑媚分享，汪君倪是她從未嘗試過的角色，個性強勢、直接又帶點幽默。為了這場脫口秀告白戲，她準備長達三、四個月，反覆調整段子與節奏，拍攝時還加入即興發揮，讓效果更炸裂，也讓她直呼演得非常過癮。

TVBS《舊金山美容院》劇中孫淑媚（左）利用工作之便 把握與連晨翔相處的機會。（TVBS提供）

劉品言（右）嗆連晨翔（左）告白又裝沒事，簡直是渣男。（TVBS提供）

連晨翔（如圖）遭章廣辰陷害，比賽險遭淘汰。（TVBS提供）