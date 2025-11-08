《舊金山美容院》早餐店小開章廣辰「降格」店長 連晨翔化身梟雄

連晨翔在《舊金山美容院》最新一集劇中化身梟雄，協助章廣辰拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。劇中，連晨翔演出有江湖經歷的角色。拍攝過程中，他完成了一整天的武打戲，包含追逐、跳躍等動作場景。連晨翔更透露自己年輕時曾跳過八家將。

連晨翔在劇中幻想自己是在江湖打滾的梟雄。（圖／TVBS）

在劇中，連晨翔為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，穿上無袖背心，在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水。連晨翔表示自己曾經學過八家將，他回憶說有一次放學後好玩就跟著同學去，同學家裡是乩童，他就玩過一次，想說可以「橫著走」，結果卡在不上不下的狀態。

章廣辰擔任早餐店店長 每天上班挑戰不斷。（圖／TVBS）

劇情發展中，章廣辰與連晨翔先後進入一家聘用更生人的特殊門市，經歷了被員工欺負、客訴以及偷錢危機等種種挑戰。章廣辰在面對員工時質問道：「我才來多久而已，就給我發生這種事，這件事一定是你們其中一個，或者不只一人做的。」而員工則反問：「你到底憑什麼懷疑我們？」這段緊張對峙的情節，成為接下來劇情發展的亮點，令人好奇他與江之浩該如何獲得「日初三人組」的信任。

