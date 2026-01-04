《舊金山美容院》精彩大結局 完整呈現「選擇決定命運」

記者周毓洵／臺北報導

TVBS《舊金山美容院》本週正式迎來大結局，角色最終走向全面揭曉，情感線與權力線雙雙引爆話題。由連晨翔、劉品言主演的感情線甜蜜升級，從低潮陪伴走到公開戀情，幸福指數破表；另一邊，章廣辰飾演的角色則為了權力與野心，選擇與父母正面決裂，讓觀眾直呼又氣又心痛。

劇中，江之浩（連晨翔 飾）因童年「英雄券」重新找回對生活的熱情，在林麗穎（劉品言 飾）的陪伴下走出人生低谷，也完成母親賴秀容（陳孝萱 飾）心中「大英雄」的期待。他不僅回到「舊金山美容院」收拾爛攤子，更在江、林兩家人面前正式公開戀情，兩人黏踢踢的互動讓家人們忍不住開始催婚、生子，甚至連小孩名字都提前想好，幸福氛圍閃瞎眾人。

相較之下，另一條主線卻走向截然不同的結局。鄧惟宇（章廣辰 飾）終於如願接掌「臨臨早餐」，卻始終無法擺脫父母鄧永寬（蔣偉文 飾）與母親（涵冷娜 飾）的強勢控制。為了掌權，他選擇與雙親攤牌，甚至嗆聲父親「你手上的棋子只剩下我了！」最終卻因此失去親情、愛情與友情，也讓觀眾見證野心背後的巨大代價。

導演杜政哲曾指出，《舊金山美容院》的核心關鍵在於「選擇」。連晨翔與章廣辰劇中原本是並肩作戰的夥伴，卻因立場不同、做出不同抉擇，最終走向完全相反的人生道路，完整呈現「選擇決定命運」的主題，也成為全劇最耐人尋味的對照。

戲外同樣話題不斷。劉品言與連晨翔首次合作便擦出火花，戲裡戲外都邁入人生新階段。方志友曾在劉品言殺青當天笑虧：「你們要不要在一起？」還直言「獅子女配魔羯男超速配」，預祝兩人百年好合，如今回看格外耐人尋味。

TVBS《舊金山美容院》劉品言（左）與連晨翔戲裡戲外都迎來人生新階段。（TVBS提供）

TVBS《舊金山美容院》章廣辰（右）奪權對抗自己的父親蔣偉文（左）。（TVBS提供）

TVBS《舊金山美容院》迎來最終回，演員群紛紛表達不捨，感謝觀眾一路陪伴角色成長。（TVBS提供）