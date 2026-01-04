「舊金山美容院」結局 劉品言：重新感受日常重量

（中央社記者洪素津台北4日電）演員劉品言與連晨翔因戲劇「舊金山美容院」結緣，兩人戲裡戲外都踏入人生新階段，戲裡公開新戀情，戲外已經結婚產下一女。劉品言表示，因這齣戲重新感受日常的重量。

「舊金山美容院」迎來結局，劇中連晨翔與劉品言戀情甜蜜爆棚，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好；戲外，兩人也步入人生新階段，日前產下一女，當上新手爸媽。劉品言透過新聞稿表示，演出此劇讓自己重新感受到日常的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度」。

劉品言感謝觀眾一路陪伴，「謝謝大家讓我成為了林麗穎（角色），她會是我生命中很重要的一部分。」

