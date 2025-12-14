《舊金山美容院》衝突再升級！連晨翔+章廣辰開打 鍾欣凌驚喜客串

連晨翔與章廣辰主演的台劇《舊金山美容院》劇情日益精彩，兩人飾演沒有血緣關係的兄弟，彼此間的衝突不斷升級，上演一場激烈的豪門家族爭鬥，甚至大打出手。劇中另一個亮點是鍾欣凌的驚喜客串，她飾演美食節目的主持人，為劇情增添趣味。隨著連晨翔的身世曝光，兄弟倆的矛盾更加深化，而美食實境節目的競賽也成為他們對決的新戰場。

連晨翔與章廣辰在美食競賽節目上成為競爭對手。（圖／TVBS）

在劇情發展中，連晨翔與章廣辰的兄弟關係因缺乏血緣連結而變得更加複雜。隨著連晨翔的真實身世被揭露，兩人之間的糾紛與矛盾急遽惡化。在一場豪門夜宴中，章廣辰直接詢問父親的遺產分配問題，引發激烈爭執，甚至被潑水弄得全身濕透，將兩人的衝突推向新高點。

戲劇中，連晨翔決定參加美食實境節目，這個決定讓他與章廣辰在節目中正面對決。劇情顯示，連晨翔的早餐料理獲得節目團隊的喜愛，被視為能夠打敗對手的黑馬選手，為故事增添更多競爭元素。

鍾欣凌熱愛美食，笑說唯一要求是「不要分食」。（圖／TVBS）

鍾欣凌在劇中客串美食節目主持人一角，為整部戲增添不少亮點。她在節目中以活潑的方式介紹早餐文化，表示「有些人喜歡蔥抓餅加蛋，有些人一定要配大冰奶，而我要說我吃的是一天活力的來源」，展現出專業又親切的主持風格。

鍾欣凌表示，她在劇中的角色主要是要讓參賽者放鬆心情，因為在高壓狀態下煮出料理是非常緊張的事情。她認為主持人除了要能點出參賽者的專業之外，還需要適時插科打諢，發揮主持專長。鍾欣凌得知連晨翔為了這部戲特地增重，還笑稱自己曾擔心會不會也被導演要求增胖，展現出她一貫的幽默風格。

