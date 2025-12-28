《舊金山美容院》連晨翔因身世陷入低潮 劉品言追問未來瞬間鼻酸

記者周毓洵／臺北報導

TVBS《舊金山美容院》劇情再掀高潮，備受觀眾喜愛的CP劉品言與連晨翔，終於從多年「友達以上、戀人未滿」正式升級成戀人，卻沒想到甜蜜才剛開始，現實考驗立刻迎面而來。江之浩（連晨翔 飾）因身世陰影陷入低潮，讓林麗穎（劉品言 飾）忍不住含淚追問：「你有想過我們的未來嗎？」一句話讓不少觀眾瞬間鼻酸。

劉品言與連晨翔兩人在《舊金山美容院》劇中確認心意後的首次約會，本該浪漫，卻意外成為大型翻車現場。劇中「鋼鐵直男」江之浩（連晨翔 飾）一口氣踩中多個地雷，包括先吃掉女友的牛排、無視對方精心打扮硬拉去打保齡球，甚至直言女友造型像「青花瓷」，還補上一句「有點老氣、只有一點點胖」，讓林麗穎（劉品言 飾）當場氣炸。這段橋段播出後引發網友熱議，直呼「這約會根本災難等級」。戲外曾被網友笑稱「求生欲極低人夫代表」的連晨翔，這回幾乎將本人形象無縫套進角色，成功把「鋼鐵直男」演得又氣又好笑，也讓觀眾邊罵邊追。

然而真正的考驗才正要開始。江之浩（連晨翔 飾）長年壓抑的身世陰影全面爆發，他在自責與無力感中關起早餐店、拒絕與外界接觸，情緒跌落谷底。眼看男友逐漸封閉自己，林麗穎（劉品言 飾）換上性感洋裝主動約他外出，試圖拉他一把。面對始終沉默的江之浩，她終於忍不住說出內心最真實的渴望，含淚直球告白，成為兩人感情的重要轉捩點。

劉品言也分享，角色成為女友後，造型明顯轉變，從中性風格換成洋裝與高跟鞋，更有女人味。她笑說自己心中的美女標準除了顏質、氣質與禮貌，還感嘆「當美女真的不容易，穿性感洋裝還要隨時保持優雅，其實很辛苦。」

TVBS《舊金山美容院》劇中連晨翔（左）第一次約會就惹怒女友 面臨分手危機。（TVBS提供）

TVBS《舊金山美容院》劇中連晨翔（左）與劉品言（右）從青梅竹馬升級成戀人關係。（TVBS提供）

TVBS《舊金山美容院》劇中劉品言（左）、連晨翔（右）終於坦承彼此的心意。（TVBS提供）