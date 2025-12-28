《舊金山美容院》連晨翔首約會就分手？NG行為惹劉品言爆粗口

藝人連晨翔和劉品言在《舊金山美容院》中的感情戲劇情發展引發觀眾關注，兩人在劇中首次約會卻因連晨翔的一連串不解風情舉動，讓這場期待已久的約會面臨分手危機。從切牛排自己吃、批評對方穿著老氣又顯胖，到安排不符場合的約會活動，連晨翔的一系列NG行為不僅讓劇中角色關係緊張，更讓劉品言在幕後花絮中情緒激動到爆粗口。

劉品言、連晨翔終於坦承彼此的心意。（圖／TVBS）

戲劇中，連晨翔和劉品言的第一次單獨約會本應浪漫，卻因連晨翔的不懂情調而充滿波折。當他細心地為劉品言切牛排時，原本讓她心花怒放，準備稱讚他的貼心，沒想到下一秒連晨翔卻將切好的牛排放入自己口中，還不忘自顧自地說「欸很好吃欸」，這一大NG行為立刻讓劉品言翻白眼，約會氣氛瞬間凍結。

連晨翔一連串白目行徑惹怒劉品言。（圖／TVBS）

連晨翔的不解風情行為遠不止於此。在約會中，他竟然抱怨兩人已經「打了一百年的保齡球」，還要繼續打保齡球，更直言批評劉品言的新買衣服「穿得像青花瓷」，甚至建議她「去打保齡球去減肥」，這些不當言論讓兩人的首次約會就面臨分手危機。這樣的發展讓觀眾直呼連晨翔「活該」，也讓劉品言在幕後花絮中氣到不行。

