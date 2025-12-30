《舊金山美容院》連晨翔、章廣辰從並肩作戰到競爭對立

記者周毓洵／臺北報導

中視8點熱播臺劇《舊金山美容院》劇情持續升溫，劇中兄弟線掀起話題。今（30）日連晨翔、章廣辰為戲宣傳一同受訪，戲裡從好友翻轉成同父異母兄弟，關係急轉直下，戲外卻互虧不斷。連晨翔爆料，拍攝一場打架戲前，章廣辰在旁邊狂做伏地挺身，「但他穿長袖，其實什麼都看不出來！」章廣辰立刻澄清只是單純熱身，現場笑聲不斷。

連晨翔、章廣辰在《舊金山美容院》戲中從並肩作戰到競爭對立，甚至直接拳腳相向，成為劇情一大轉折。連晨翔笑說，拍打戲前完全看不出章廣辰的「準備成果」，章廣辰則自嘲：「伏地挺身只是安心用的。」兄弟間亦敵亦友的火花，也讓觀眾看得相當過癮。

升格新手爸爸的連晨翔，聊到日前地震時的狀況，幽默表示「這題算我過關」，因為當下正好抱著女兒，老婆劉品言就在身邊，一家人都很冷靜。他透露女兒出生1個多月，名字則是夫妻倆自己選字，再詢問ChatGPT意見，「如果女兒長大不喜歡，再自己去改就好。」語氣輕鬆又新世代。

章廣辰則以蓄鬍、及肩長髮造型現身，被連爸媽笑說「很像耶穌」。他透露這個造型大約留了1個多月，下週就會剃掉，甚至考慮捐髮，「可能直接剃光頭。」一旁的連晨翔立刻接話笑虧：「所以是從耶穌變成佛教。」兩人互動十足綜藝感。

聊到跨年與新年計畫，章廣辰表示暫時沒有特別安排；連晨翔則因為女兒還小，選擇在家陪伴家人，連即將到來的生日也沒有特別願望，只希望家人身體健康。戲裡戲外都圍繞著「家」的主題，也與《舊金山美容院》溫暖又寫實的情感線不謀而合。

《舊金山美容院》連晨翔（右）、章廣辰（左）為戲宣傳合體受訪，戲裡從好友變兄弟，戲外互虧火花十足。（中視提供）

中視《舊金山美容院》連晨翔分享爸爸經。（中視提供）

中視《舊金山美容院》章廣辰近來造型被指像耶穌。（中視提供）