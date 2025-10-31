《舊金山美容院》進軍東京影視展 楊晴嗆楊銘威：高一點
台劇《舊金山美容院》不僅在國內熱播，近日更進軍東京國際電影節影視節目展，展現台灣戲劇的國際影響力。這部集結3個家庭、跨越2代故事的作品，由演員楊銘威及楊晴代表出席海外宣傳活動，兩人在劇中飾演的「鄧氏姊弟」關係緊張，這種互動模式甚至延伸到現實中的互動。此外，藝人黃小柔與何妤玟也將在劇中客串女團成員，為劇情增添更多亮點。
在《舊金山美容院》中，楊銘威飾演早餐集團二少，角色被爆出劈腿電視台千金與秘書，還與黑心雞肉廠商合作，形象嚴重受損。而楊晴飾演的大姊雖試圖進行危機處理，卻也讓家族競爭更加白熱化。楊銘威表示，他所飾演的惟康是個非常貪心的人，無論在事業或感情上都想要全部擁有。
兩位主演在東京影視節目展上的互動也十分有趣。楊晴開玩笑地表示希望楊銘威的鞋墊可以墊高一點，因為她穿了15公分的高跟鞋。楊銘威則回應說要來一場「下樓梯大賽」看誰最快。當被問到會推薦什麼台式早餐給日本觀眾時，楊晴認為鹹豆漿在日本是沒有的，應該會對當地人來說很特別。
另一個令人期待的亮點是黃小柔和何妤玟將在本周劇情中客串女團「大小粉紅」，並舉辦告別演唱會。黃小柔分享，當觀眾和其他演員表現得很投入時，讓她們感覺自己真的回到了偶像時期。何妤玟則提到自己過去曾是女團成員，曾在紅磡辦過大型演唱會，對與觀眾互動相當熟悉且感到興奮。
為了呈現最佳表演效果，兩人在短時間內狂練十幾個小時，培養出絕佳默契。她們在劇中展現的魅力和光彩，也被認為是真實魅力的自然流露，而非單純的演技。
