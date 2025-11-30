《舊金山美容院》陳孝萱劇中「心臟病」送醫 連晨翔崩潰痛哭

近期熱播的台劇《舊金山美容院》迎來劇情重大轉折，陳孝萱在戲中因心臟病發送醫，導致連晨翔與方志友痛哭崩潰，讓觀眾為之動容。劇中涵冷娜飾演的角色為鞏固兒子在早餐集團的地位，揭露身世之謎並威脅陳孝萱保密，引發一連串家庭危機。同時，楊銘威化身反派與楊晴展開鬥爭，朵拉則客串孕婦角色，為緊張的劇情帶來一絲輕鬆氣息。

陳孝萱在劇中過於激動，心臟病發送醫。（圖／TVBS）

在這齣備受關注的台劇中，涵冷娜飾演的母親角色為了鞏固兒子在早餐集團的地位，對陳孝萱展開威脅。她揭露「之浩不是你親生的」這個驚人秘密，並以金錢要求陳孝萱將這個秘密帶到棺材裡，承諾「我保證什麼都不會變」。這些刺激性的言論嚴重影響陳孝萱的心理狀態，最終導致她心臟病發送醫。

連晨翔在劇中看到母親突然倒下，情緒崩潰大喊「媽怎麼了，媽」，隨後與方志友抱頭痛哭的畫面，真實演技讓觀眾深受感動。江家面臨母親病危的危機，而鄧家同時捲入爭權奪利的漩渦，使劇情更加緊張。

連晨翔在劇中擔心陳孝萱的病情，崩潰大哭。（圖／TVBS）

楊晴在談到劇中鄧家時表示，雖然家人每天一起吃飯，看起來像家人，但實際上沒有任何家庭的溫暖。楊銘威則分享自己飾演的惟康是個蠻邪惡的角色，這是他從未嘗試過的角色類型。

劇中還有朵拉客串飾演孕婦的有趣橋段，劉品言因為劇中角色的老闆有潔癖，只能把朵拉用塑膠袋包起來，為緊張的劇情增添笑點。這些精彩的演出與情節轉折，讓《舊金山美容院》持續吸引觀眾目光，帶來笑中帶淚的觀劇體驗。

