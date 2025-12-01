《舊金山美容院》陳孝萱受驚送醫 連晨翔崩潰大哭

連晨翔收到母親送醫的消息 急忙跑回家。（圖／TVBS）

TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週劇情急轉直下，江家與鄧家同時捲入情感與權力風暴。賴秀容（陳孝萱 飾）被威脅不得透露江之浩（連晨翔 飾）的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，而連晨翔演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。

江之浩得知母親送醫後火速奔回家。談到這場奔跑戲，連晨翔坦言當天氣氛非常沉重：「整個劇組幾乎都穿黑色，看起來非常嚴肅。」回憶看到媽媽被抬上救護車時，他腦袋一片空白：「就是著急，只想知道媽媽現在的狀況，那個瞬間只有一個念頭：我要陪著她。」回到家中，他在廚房替母親更換水龍頭，邊安裝邊自責，最後情緒潰堤。談及劇中多場落淚戲，連晨翔說：「應該是我拍過最多哭戲的作品，但我不覺得哭是唯一重點，劇本的情緒太紮實，跟著角色走，情感就會自然流露。」

飾演江媽媽的陳孝萱，表示救護車那場戲，她雖然在鏡頭外，卻無法不被孩子們的情緒牽動：「聽到之浩、之璐喊『媽！』，眼淚就自己流下來了，情緒完全藏不住。」她笑說還被導演提醒不能太早落淚，透露整場戲拍完，心情還是難以平復。這次飾演熱情又義氣的賴秀容，受到觀眾喜愛，她也開心表示：「有人說看到秀容就像看到自己的媽媽，我自己也很喜歡這個角色。有朋友說我的髮型太犧牲，但我很樂於挑戰不同樣貌的角色。」

在江家陷入危機的同時，鄧家也爆發權力鬥爭。向來受父親倚重的鄧惟康（楊銘威 飾）因收回扣遭降職；大姊鄧惟潔（楊晴 飾）趁勢反攻，冷冷向弟弟嗆聲：「這局，我贏了。」首次詮釋壞人的楊銘威笑說：「鄧惟康真的太壞了！」他也打趣表示因為鄧家關係緊張，「家人之間不用培養感情啦！」楊晴則心疼角色，認為鄧惟潔其實只是想被父親看見，所以不惜犧牲自己的感情，說：「演起來心裡真的很酸。」

除了兩大家族各自面對的風暴，剛獲金鐘獎肯定的朵拉（謝雨芝）也客串出演，飾演到老闆家中拿重要文件卻突然羊水破的孕婦淑筠。朵拉事前特地去觀察懷孕朋友走路的姿態，羊水破的細節更是問媽媽：「因為她生我的時候就是在工作到一半突然破水。」至於劇中用塑膠袋把下半身包起來的畫面，她笑說原本不是這樣的：「一開始只是想用布，結果走戲時剛好有大塑膠袋，導演突發奇想就成了那幕荒唐又好笑的畫面。」

陳孝萱護兒心切與涵冷娜起爭執。（圖／TVBS）

朵拉謝雨芝客串演出即將生產的孕婦。（圖／TVBS）

