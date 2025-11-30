《舊金山美容院》陳孝萱心臟病發急送醫 兒子情緒潰堤：只想陪著她
〔記者李紹綾／台北報導〕陳孝萱在TVBS影集《舊金山美容院》被威脅不得透露養子連晨翔的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，連晨翔則是演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。
連晨翔劇中得知母親送醫後火速奔回家。談到這場奔跑戲，他坦言當天氣氛非常沉重：「整個劇組幾乎都穿黑色，看起來非常嚴肅。」回憶看到飾演媽媽的陳孝萱被抬上救護車時，他腦袋一片空白：「就是著急，只想知道媽媽現在的狀況，那個瞬間只有一個念頭：我要陪著她。」
連晨翔飾演的角色「江之浩」，回到家裡在廚房替母親更換水龍頭，邊安裝邊自責，最後情緒潰堤。談及劇中多場落淚戲，連晨翔說：「應該是我拍過最多哭戲的作品，但我不覺得哭是唯一重點，劇本的情緒太紮實，跟著角色走，情感就會自然流露。」
飾演江媽媽的陳孝萱，表示救護車那場戲，她雖然在鏡頭外，卻無法不被孩子們的情緒牽動：「聽到之浩、之璐喊『媽！』，眼淚就自己流下來了，情緒完全藏不住。」她笑說還被導演提醒不能太早落淚，透露整場戲拍完，心情還是難以平復。
陳孝萱這次飾演熱情又義氣的「賴秀容」，對於角色受到觀眾喜愛，她開心表示：「有人說看到秀容就像看到自己的媽媽，我自己也很喜歡這個角色。有朋友說我的髮型太犧牲，但我很樂於挑戰不同樣貌的角色。」
《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出。
