《舊金山美容院》陳孝萱鏡外淚崩 連晨翔演到情緒潰堤

記者周毓洵／臺北報導

TVBS《舊金山美容院》本週劇情大幅翻轉，江家與鄧家同時陷入情感與權力雙重風暴。賴秀容（陳孝萱 飾）因被威脅不得透露江之浩（連晨翔 飾）的身世秘密，情緒壓力過大導致心臟病發，緊急送醫。母子兩人在病床前情感全面爆發，哭戲份量之重，讓現場所有工作人員都屏住呼吸。陳孝萱甚至在鏡頭外就已淚如雨下，連晨翔則在修水龍頭的片段情緒潰堤，被劇組形容是「哭戲巔峰」。

這場江之浩得知母親送醫後狂奔回家的劇情，連晨翔表示當天劇組氣氛極度沈重，「大家幾乎都穿黑的，看起來像在辦大事。」回憶看到「媽媽」被抬上救護車時，他腦中瞬間空白，只剩一句話：「我要陪著她。」回家後替母親換水龍頭，他邊裝邊自責，最終忍不住崩潰大哭。他坦言這部作品是自己哭最多的一次，「但不是為哭而哭，是劇本寫得太紮實，角色帶著你走，情緒自然就出來了。」

飾演江媽媽的陳孝萱也透露，雖然許多鏡頭不在她身上，但她一聽到劇中孩子們喊「媽！」眼淚就直接掉下來，「完全藏不住。」還笑說被導演提醒「不要太早哭」。她也感謝觀眾喜歡賴秀容這個角色，「大家說看到秀容就像看到自己的媽媽，其實我自己也很愛她。」至於被朋友虧髮型太犧牲，她笑稱：「沒關係，我超樂意挑戰不一樣的樣子。」

《舊金山美容院》劇中連晨翔收到母親送醫的消息，急忙跑回家。（TVBS提供）

《舊金山美容院》劇中陳孝萱護兒心切 與涵冷娜起爭執。（TVBS提供）