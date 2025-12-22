《舊金山美容院》高潮連發！連晨翔遭章廣辰暗算淘汰 三角戀全面攤牌
TVBS原創劇集《舊金山美容院》進入新一波高潮，連晨翔參加美食競賽節目竟因昔日好兄弟章廣辰背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機。事業失利的同時，感情世界卻有驚人發展，與劉品言、孫淑媚的三角關係全面攤牌。
江之浩（連晨翔 飾）順利晉級「與世界一起早餐」第二輪比賽，卻抽到與已反目的好兄弟鄧惟宇（章廣辰 飾）一組。兩人在節目上維持表面友好，實際上卻各懷心思、各做各的。比賽過程中，鄧惟宇意外得知對手私下賄賂評審的黑幕，決定借題發揮、暗中操作，導致江之浩的「舊金山美容院」慘遭淘汰。在製作人揭露黑幕真相後，再度回到比賽的江之浩，向鄧惟宇宣戰：「如果你要耍手段，我會用參賽者身分打敗你，等著啊！」
事業路歷經波折之際，江之浩的感情世界也高潮迭起。電視節目製作人汪君倪（孫淑媚 飾）對江之浩特別關照，藉由工作之便頻繁互動。兩人一同到餐廳慶祝時，恰逢「親10秒送五花肉」活動，女方毫不猶豫親上去。突如其來的「五花肉之吻」竟被同樣來用餐的林麗穎(劉品言 飾)撞見，讓她回想先前江之浩打架完，在心思紛亂下向自己告白，隔日卻隻字不提一事，為此耿耿於懷。
三人的情感衝突在一場脫口秀演出過程中全面引爆。汪君倪透過表演「男女之間是否存在純友誼」的段子，當眾告白江之浩：「江之浩！我們不要純友誼了，好不好？」她的驚喜示愛卻引發林麗穎暴走，質問江之浩：「你都已經跟我告白，還裝沒這件事，這不是渣男，是什麼？然後你親她，還不跟她在一起，這算什麼啊？」江之浩面對工作搭檔汪君倪的直球告白以及青梅竹馬林麗穎的尖銳逼問，會如何反應，令觀眾十分好奇。
孫淑媚分享汪君倪是過往從未嘗試過的角色類型，個性強悍、直接，又帶著獨特幽默感。透露為了這場脫口秀告白戲，前後準備三到四個月，反覆琢磨段子與節奏。正式拍攝時，除了原本的內容也加入即興表演，效果出乎意料地好，讓她直呼：「真的很有成就感。」
