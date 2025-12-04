舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海

Nob Hill街心廣場亮起的聖誕燈飾。（記者李怡／攝影）

時序來到12月，舊金山市區進入最具節慶氛圍的時刻，從市中心到社區公園，華燈初上、巨型聖誕樹與夢幻裝飾陸續點亮，為冬夜添上溫暖亮彩，吸引大批民眾出門拍照、散步，感受節日氣息。

今年舊金山的節慶亮燈活動由市中心聯合廣場（Union Square）率先掀起高潮。高逾80呎的巨型聖誕樹在繁華商圈矗立，在燈光與紅、金、綠飾品映襯下格外壯觀。傍晚時分，越來越多人聚集於樹下拍照，附近Saks Fifth Avenue與Tiffany & Co.大樓的燈飾映照，使整個廣場呈現久違的熱鬧景象。有民眾表示，今年的亮燈讓城市重新有了節日的脈動，也帶動周邊商店與咖啡館的人潮。

廣告 廣告

除了市中心，各社區的聖誕裝飾同樣不遑多讓。位於舊金山諾布山Nob Hill的社區廣場，也在夜色中亮起燈飾，中央噴泉周圍擺放大型玩具士兵裝置，星芒造型燈光從噴泉頂端向四周延伸，營造出彷彿走進童話世界般的景象。家庭、情侶與遊客穿梭在燈海中，孩子們興奮地在噴泉旁追逐嬉鬧，不少居民帶著狗散步，成為最溫馨的節慶畫面。

而歷史悠久的費爾蒙酒店（Fairmont Hotel）今年依舊是節慶活動的亮點。酒店大廳內的豪華聖誕樹以紅色緞帶、藍金球飾與暖黃燈串精心裝飾，搭配金色雕花牆面，氣氛典雅華麗。許多民眾專程前來拍攝節慶照，不少遊客形容這裡是舊金山最具儀式感的聖誕樹，也是每年不可錯過的打卡地點。

城市觀光局表示，今年的亮燈活動在傳統與創意間取得平衡，希望鼓勵居民重返市中心，也讓旅客重新感受到舊金山的獨特魅力。隨著節慶季展開，市府與商家合作推出多場市集、音樂活動與慈善義賣，期望帶動節日消費與社區互動。

夜幕下閃爍的燈飾、街頭人潮與歡笑聲，讓這座城市在冬季顯得格外溫暖。舊金山的聖誕亮燈儀式，不只是節慶的開始，也重新點亮了城市的活力與希望。

更多世界日報報導

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人