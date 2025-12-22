舊金山逾13萬戶大規模停電 無人計程車街頭停擺加劇交通癱瘓

美聯社報導，美國加州舊金山上週六發生大規模停電，已知至少影響當地13萬戶家庭與企業，大量餐廳與商店被迫暫停營業、街燈與聖誕裝飾熄滅，交通號誌也因此停擺。

舊金山當地的太平洋瓦斯電力公司（PG&E）表示，停電是從周六下午1時左右發生，初步判定為變電站起火造成，高峰時約有三分之一該公司用戶受到影響，目前已逐步恢復供電，預計最慢將在當地時間周一下午2時前完全恢復供電。

舊金山緊急事務管理局（SFEMA）在停電發生後表示，呼籲居民非必要請勿出門，同時宣布將停擺交通號誌視為「四向停車標誌」。

廣告 廣告

Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛計程車Waymo也在本次大停電中受到影響，社群媒體流傳多則Waymo在停電發生後，在馬路中間停止運作，造成交通癱瘓的影片。

Waymo發言人對此回應，稱雖然系統設定將停擺的交通燈號視為「四向停車標誌」，但這次大規模停電造成Waymo車輛在確認路口狀態時，須花費比平常更久的停留時間，才加劇了交通堵塞。發言人並補充，在停電發生後，已於當地周六晚上至周日上午期間暫停服務，並與舊金山政府進行密切協調。



