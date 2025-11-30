舊金山9旬翁「駕車暴衝撞進咖啡店」 店面全毁駕駛重傷

高齡駕駛又釀禍！美國舊金山聖克拉拉郡在感恩節當晚驚傳一起重大車禍，一名9旬老翁駕車暴衝撞進洛斯加托斯（Los Gatos）的一家咖啡店，老翁隨後被送往醫院，傷勢嚴重但所幸沒有生命危險。

一輛汽車在感恩節晚上暴衝撞進咖啡店，所幸當時並非營業時間。（圖／翻攝自FB@LGMSPolice）

據當地警局消息，警方是於晚上 9 點左右接獲報案，消防員也趕到現場，成功救出了被困司機，該司機是一名 90 歲的當地居民。

監視器畫面顯示，一輛黑色轎車沿著主幹道高速行駛，司機在撞入咖啡店前沒有試圖煞車。警方公佈的一張照片顯示，這輛轎車衝進了店內，咖啡店也遭受了「毀滅性」破壞。

廣告 廣告

據看過監視器的咖啡店顧客稱，肇事車輛當時的時速在70到100英里（約112到160公里）之間。

咖啡店老闆菲利普斯（Dylan Phillips）說，「店裡的一切都毀了，沒什麼能挽救的。水管也壞了，水漏到了地下室。我們的很多庫存都壞了。」

儘管如此，菲利普斯還是慶幸事故沒有發生在營業時間。感恩節當天，這家店只營業了半天。「不然的話，我們這裡就會有50位顧客在聽現場音樂。街上的餐館也會照常營業。像往常的周四晚上，晚上9點左右，事發時街上應該會有30到40個人，那後果不堪設想，那將會是一場巨大的災難。」

警方週五發表聲明稱，這起事件可能與酒駕有關，但調查正在考慮「所有因素」，而事發當時車內沒有其他人。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

影/宏福苑大火後內部曝光！物品幾乎「燒成灰燼」慘不忍睹

宏福苑大火奪百命！港男網路提「四大訴求」 涉嫌煽動被捕

天人永隔後更悲慟！宏福苑大火家屬認屍崩潰曝「太平間慘況」