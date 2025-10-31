舊金山Powell-Hyde與Powell-Mason纜車 全面恢復運行

觀光客最愛的兩條Powell-Hyde與Powell-Mason纜車路線，即日起恢復。（記者李怡╱攝影）

舊金山標誌性的纜車再度叮叮作響，市府宣布最繁忙的Powell-Hyde與Powell-Mason兩條路線26日全面恢復運行。這兩條纜車線不僅是觀光客的最愛，也承載了無數舊金山人的城市記憶。

交通局表示，為期數月的維修主要針對煞車系統與軌道結構進行升級，確保纜車在陡峭坡道上行駛更平穩、更安全。隨著修復完成，車廂重新亮相，木質長椅經打磨上漆，車體也換上經典紅金配色。

周末恢復首日，沿線站點人潮再現，許多遊客排隊等候，只為體驗這段移動的舊金山風景。

廣告 廣告

該路線自夏季起因進行軌道與煞車系統維修而暫停服務，交通局表示，工程已順利完成，並同時更新纜車控制系統與電纜輪軸結構，以提升安全與運行效率。

交通局提醒，為減少排隊時間，旅客可提前在線上購票。纜車每天早上7時至晚上10時運行，單程票價仍為9美元。這項恢復象徵著舊金山在疫情後的城市復甦，也讓居民重新找回最懷舊的通勤方式。

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫