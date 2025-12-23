舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀
舊金山20日大停電，Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo因號誌失靈而「嚇呆」，閃爍警示燈停在路中央，阻礙交通；特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在社群「X平台」發文補刀，稱特斯拉旗下自駕計程車Robotaxi此次未受停電影響，並公布Robotaxi在全黑環境中行駛的影片。
太平洋瓦電公司(PG&E)表示，變電站火災導致舊金山20日大停電；金融媒體「Roic News」報導，舊金山地區30%的交通號誌因停電而失靈，社群影片顯示，多輛Waymo自駕計程車停在馬路中央，閃爍警示燈。
受影響的用戶嘗試聯繫客服，但客服也因眾人電話湧入而難以接通，許多人最終選擇下車步行；Waymo應用程式通知用戶，舊金山灣區服務暫停，影響至少七座城市。
Waymo事後回應，車輛會將故障的號誌燈視為四向停車標示，但「此次故障規模龐大，導致車輛在確認受影響路口狀況時，停留時間比平時更長，加劇交通高峰期的壅塞狀況」。
Waymo發言人表示，「20日的停電事件影響範圍廣闊，導致舊金山交通癱瘓，交通號誌失靈，大眾運輸中斷」，但我們「致力確保我們的技術能夠應對這類事件的交通流量」，強調公司「將聚焦且快速從此次事件中汲取教訓，努力贏回公眾信任」。
加州媒體「Teslarati」報導，特斯拉人工智慧(AI)團隊分享一段行車紀錄器拍攝的片段，展示其受駕駛監督(Supervised)的全自動輔助駕駛(Full Self-Driving, FSD)系統的強大功能。
影片顯示，一輛處於FSD模式的車輛在舊金山大停電期間，在漆黑的道路上暢行無阻，無需遠端操控運行。
馬斯克轉發這段影片，寫道「特斯拉的Robotaxi不受舊金山停電影響」，突顯特斯拉Robotaxi與對手Waymo自駕系統的差異。
馬斯克和特斯拉AI團隊的貼文強調，FSD的運作方式與經驗豐富的人類駕駛非常相似，只依賴攝像機和人工神經網路，不仰賴各種感測器和其他錯綜複雜的因素，理論上可以應對各種突發狀況，而舊金山的停電事件即驗證了這點。
