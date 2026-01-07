舊錢母怎麼辦？鎮瀾宮曝6處「補財位」 擺錯影響財運

紫南宮錢母樣式。（圖／東森新聞）





農曆新年將近，不少民眾開始前往廟宇祈求新一年的「錢母」。大甲鎮瀾宮近日分享「舊錢母」的正確處置方式，提醒錢母並非隨意擺放即可，放對位置有助延續財氣，若放錯地方，反而可能影響財運。鎮瀾宮也呼籲，錢母重在「敬與正」，妥善安放、心存敬意，才能讓財運延續、福氣長在。此外，如果真的不需要錢母，可以用黃紙或紅紙包去來丟掉即可。

舊錢母放哪裡？鎮瀾宮點名「續財位」

鎮瀾宮指出，去年的錢母仍可妥善安放、持續生財，常見合適位置包括：

廣告 廣告

家中財位：最能聚氣生財之處，象徵延續財運能量。

神明桌上：回到神明身邊，寓意祈願不斷、持續庇佑。

保險箱上方：如同守在財庫門口，象徵守財、看財。

保險箱內：代表把好運收進財庫深處，聚財力更強。

辦公桌或生財工具上：上班族、接案者、做生意者皆可加持正財。

收銀台上：商家必放，象徵「點收」，寓意財進財來。

舊錢母三大禁忌一次看

不可出售給他人：錢母為向神明祈得的好運，轉賣等同賣掉福氣，並不吉利。

不可放在不淨場所：如地上、廁所或夫妻房間，恐有不敬之虞，亦可能帶來破財。

生肖相沖不宜隨身攜帶：易引動衝煞，建議改放在家中財位、神明桌或保險箱內。

更多東森新聞報導

人龍綿延10公里！紫南宮錢母夯 10萬人搶領

獨家／直擊！ 紫南宮錢母在廟外開賣？ 「假錢母」網路流竄

紫南宮「元旦發錢母」萬人排隊！還搭帳蓬夜宿

