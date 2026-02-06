生活中心／綜合報導

基隆市舊門牌使用逾40年，從去年九月開始陸續換上新門牌，但民眾發現新門牌竟然是用泡棉膠黏貼在牆面或門板上，往往風一吹、手一撥就掉落。議員怒轟太過草率，市府回應，下週會到場看，檢討門牌品質。

基隆市議員施偉政：「（這是怎樣怎麼回事），因為它用雙面膠啊。」藍色門牌在信箱外，晃啊晃，輕輕一撥，整片就掉下來，往後面巷子走，甚至有門牌已經掉了。基隆市議員施偉政：「你看。」更別說，風強一點，或是郵差不小心碰到，門牌可能就掉了滿地。民眾：「你看我們輕輕一撥，就掉了啊，而且像送信件的人，或是一些宣傳單的人，他根本就不會去，注意那麼多，能夠固定是更好的，不然這個還是會掉，也是浪費錢啊。」

舊門牌40年沒事 基隆換新門牌脫落挨批「掉漆」

基隆市近期換新門牌，卻被民眾抱怨黏貼太草率。（圖／民視新聞）

基隆市從去年九月開始，各區陸續換新門牌，卻陸續有民眾投訴，抱怨門牌竟然只用雙面泡棉膠上，實在太草率。基隆市議員施偉政：「你的門牌設計，不能夠用這樣的安裝方式，另外一件事情是什麼，你也不可以，這麼簡單就把它就，貼在一個人家信箱上面，你看沒貼好還會掉啊，基隆市政府如果要來視察，你們門牌安裝的話，要不要檢討一下這個廠商，為什麼這樣做。」

市府承諾下週會到場查看，會檢討品質並把關。（圖／民視新聞）

不只容易脫落，黏貼上也容易割手，議員質疑可能也會產生安全疑慮。基隆市政府民政處長呂謦煒：「他（謝國樑）今天下午，會跟我們民政，以及政風單位，共同來討論，他下週也會到現場去看，市府絕對是高度把關，來維持門牌品質。」換掉超過40年老門牌，本該是美事一樁，卻裝上"掉漆"新門牌，反而成了笑話。













