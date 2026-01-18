舊陶罐放家門口40年！竟賣出驚人天價 阿嬤嚇歪

國際中心／游舒婷報導

家中的廢物竟然是超值錢的寶物！美國一名高齡91歲的老奶奶家中放了一個大型陶缸，一放就是40年。直到近期她想趁一場拍賣把陶缸賣掉，原先預計賣個50美元（約新台幣1,600元）就很多了，沒想到卻意外賣出超高天價，讓奶奶相當驚喜。

美國奶奶家放了40年的陶缸竟是值錢的寶物。（圖／取自Colleen Williams presents）

根據《紐約郵報》報導，這名幸運的老奶奶名為洛伊絲・尤根斯（Lois Jurgens），她所擁有的陶缸是30加侖的巨型「紅翼陶缸」（Red Wing Stoneware），過去40年她都把陶缸放在外面日曬雨淋，外觀不僅相當老舊也推滿落葉，看起來相當不起眼，她甚至一度考慮將陶罐放在跳蚤市場上便宜出售。

直到近日，有個當地的拍賣公司宣布即將舉辦一場「全陶缸主題」的專場拍賣會，聽說洛伊絲家有個超大陶缸，負責人決定前往鑑定，沒想到一看就發現，洛伊絲家的陶缸上有兩種極少出現在紅翼陶缸上的印記，對收藏家而言極具價值。

後來，洛伊絲的陶罐在拍賣會上以3.2萬美元（約新台幣100萬元）的價格售出，比她原先所預想的金額多了好幾倍，這個結果讓她現場嚇到腿軟。更巧的是，拍賣會當天剛好是奶奶的生日，這個意外結果也讓她笑稱，是個意想不到的驚喜。

