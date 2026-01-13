舊電毯不可回收？環保局揭正確做法：直接丟「這裡」就好

新北市政府環境保護局發文提醒，舊電毯不屬於回收物，而是歸類為一般垃圾。（翻攝自photo-ac）

最近天氣寒冷，不少民眾會使用電毯取暖，不過電毯若老舊損壞或準備換新時，舊電毯該如何處理才正確？對此，新北市政府環境保護局特別提醒，電毯不可回收，應確定冷卻後，裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車。

電毯是回收還是一般垃圾？

新北市環保局透過臉書粉絲專頁「新北i環保」發文指出，電毯內部含有電線，主要由多種複合材質緊密結合而成，因此不屬於資源回收，而是歸類為一般垃圾。

舊電毯怎麼丟？ 給垃圾車即可

環保局說明，民眾丟棄舊電毯時，無須剪線或拆解，只要確認電毯已完全冷卻後，直接裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運即可。若電毯體積較大，無法放入25公升專用垃圾袋，也可直接捆綁後交給垃圾車處理。

環保局呼籲，民眾若對物品回收或丟棄方式有疑問，可多加留意各縣市環保單位公告資訊。依《廢棄物清理法》若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將處以1200元以上、6000元以下罰鍰。

