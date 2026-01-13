舊電毯丟「回收or垃圾」？ 環保局曝原因 丟錯恐罰6000元





近日低溫下探到10度，不少民眾決定購買電毯、電暖器、暖暖包等保暖神器，不過有民眾反映，家中舊的電毯究竟要丟「回收」還是「一般垃圾」？對此，新北環保局公布正確方式，並提醒民眾丟錯恐罰6000元。

新北環保局在臉書粉專「新北i環保」發文說明，舊電毯裡面有電線，因此有民眾困惑到底要丟「回收」還是「垃圾」？環保局表示，電毯的材質主要由多種複合材質緊密結合而成，因此被歸類在一般垃圾，不可以丟回收。

若民眾想丟掉舊電毯，環保局提到，民眾確定電毯冷卻後，將電毯直接裝進專用垃圾袋並交給循線垃圾車，「免剪線、直接丟棄」；若電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車。

此外，環保局提醒，若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。

（封面圖／翻攝自新北i環保臉書）

