舊電毯要怎麼處理？「環保局解答」亂丟最高罰6000

生活中心／曾詠晞報導



隨著氣溫驟降，不少民眾開始升級家中的禦寒家電。針對近期大眾高度詢問的「準備換新電毯，想把舊電毯丟掉，但是裡面有電線，到底要丟回收還是垃圾車？」的議題，新北市政府環境保護局臉書13日特別發文宣導，提醒民眾在汰舊換新時，務必注意電毯的正確分類與丟棄流程。

舊電毯有電線竟不是回收物？環保局解答：免剪線直接丟「這裡」

新北環保局13日在臉書發文說明關於舊電熱毯的處理方式。（圖／翻攝自臉書粉專《新北i環保》）

新北市環保局今日在臉書分享一篇關於「舊電毯可以回收嗎？」的解決方法。文中提到由於電毯內部構造特殊，是由多種複合材質緊密結合而成，因此電熱毯被歸類在一般垃圾，若是隨意丟棄在回收車，不僅可能造成回收人員的負擔，更可能面臨相關法律罰鍰。

廣告 廣告

舊電毯有電線竟不是回收物？環保局解答：免剪線直接丟「這裡」

環保局提到只需將電熱毯（左圖）靜置冷卻後，放入專用垃圾袋（右圖）中丟棄至垃圾車即可。（圖／翻攝自維基百科、新北市政府環境保護局）

在實際丟棄的操作上，民眾可以採取「免剪線、直接丟」的原則，只需要確認「電毯完全冷卻」，再裝入專用垃圾袋中丟入垃圾車就沒問題。不過如果家中的電毯無法塞入25公升專用垃圾袋，也可以直接捆起來交給垃圾車就好。最後提醒民眾，處理廢棄物時必須遵守各縣市環保局之規定。依《廢棄物清理法》若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將處以1200元以上、6000元以下罰鍰。

原文出處：舊電毯有線材竟不是回收物？環保局解答：免剪直接丟「這裡」

更多民視新聞報導

1號颱風「洛鞍」恐生成！專家曝未來路徑、侵台機率

剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫

Gmail全面升級！「3大AI功能」免費爽用

