舊電毯該回收還是當垃圾？環保局曝免剪電線 亂扔最高罰6千元

近期冷空氣一波波襲擊台灣，不少民眾睡覺會蓋一層電毯，但如果準備要換新電毯時，舊的該怎麼處理，是要丟垃圾還是送資源回收？對此，新北市環保局給出答案，並提醒丟棄電毯時不用剪電線。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」發文表示，很多人詢問舊電毯裡面有電線，到底要丟回收還是垃圾車？實際上電毯屬於主要由多種複合材質緊密結合而成，所以被歸類在一般垃圾喔。

該粉專進一步指出，免剪線、直接丟，確定電毯冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車。但如果電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車就好。環保局強調，務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定回收者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。

另外民眾若是怕冷，電毯能開整晚嗎？粉專「台電電力粉絲團」發文表示，不建議整夜使用，因為皮膚長時間接觸發熱物，有可能會燙傷，所以建議睡前預熱半小時並關閉開關，床跟棉被就會暖呼呼；另外也可以設定定時使用，這樣子也比較省電。另外台電還提醒，電毯使用或收納時，不要過度彎曲、摺疊、擠壓電熱毯，會讓電熱絲故障造成危險。

對此，網友紛紛留言，「低溫燙傷不可不慎」、「我覺得電熱毯很好用，只是用了半夜會覺得口很乾，要多補充水分，現在經驗就是熱一個小時關機，棉被就熱呼呼」、「老實說，開電熱毯也要小心，因為也有因開電熱毯失火的案例」。

