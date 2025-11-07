生活中心／綜合報導

科技發達，電腦普及，許多消費者使用電腦壞了就報廢換新，看似方便，卻帶來資源、環境和經濟上的多重問題。不過就有電腦維修大廠替回收的電腦產品延長壽命，更推出以租代買，把退役後的電腦回收後整新，再賣給其他需要的人或是捐贈，讓科技產品也加入了循環產業，創造新的商機。

在晶片背面重新植上一顆顆新的錫球，再把晶片焊回主機板，壞掉的主機板又活了過來。維修工程師：「我們要拿一個新的IC晶片重新上上去。」原本是科技大廠的維修部門，提供保固保修的服務，單單只維修電腦，卻也讓企業想出了電腦循環體系，先是以租代買，電腦期限到了，回收重整再出發，最後賣出或捐贈，直到電腦不能用為止，全部還能拆解回收再利用。

舊電腦不報廢! 以租代買延壽減碳循環又創新商機

維修企業總經理林志青（圖／民視新聞）

資深產品經理莊王魁：「一臺電腦它的碳排放，大概將近是200到300公斤的二氧化碳排放量，透過租賃的行為的話，它整個生命週期之中，使用的生命週期的碳排放，大概只佔整體的兩成不到。」投入上百萬元機具，小心翼翼就是要推動電腦循環，消費者認為的二手產品觀念，一直是企業頭痛的地方，也因此重整後的電腦，都會有這一張甜檸檬認證貼紙，也就是電腦的數位履歷。

舊電腦不報廢! 以租代買延壽減碳循環又創新商機（圖／民視新聞）

維修企業總經理林志青：「我們有一個甜檸認證，是想要用這個QRcode你可以去刷，就是會提供三包的服務，服務包退包換包修，事實上你要用的是我們這個電腦的效能，而不是它到底是不是全新的。」響應環境部推動的政策，更推動數位轉型，還有以租代買的資源循環模式，幫舊電腦找新家，科技循環模式，也將改變民眾的消費習慣。





