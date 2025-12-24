舊霧峰屠宰場「獸魂碑」見證歷史變遷 民代建議指定為台中市古物

獸魂碑。林重鎣





位在霧峰區甲寅里振興街的舊屠宰場「獸魂碑」，是為屠宰豬隻所立之慰靈設施，屠宰場結束營業後，獸魂碑繼續在原地留存，只是在時代洪流中逐漸被人遺忘，市議員李天生24日強調，獸魂碑見證歷史變遷及昔日農村社會宰殺牲畜的習俗，建議指定為「台中市一般古物」，為子孫保留珍貴的文化資產。

李天生指出，俗稱「豬灶」的舊霧峰屠宰場，是日治時期屠宰豬隻的場所，並於1940年豎立一塊「獸魂碑」，憑弔犧牲的動物，安鎮其亡魂，碑上除獸魂碑三個大字外，並落款立碑時間「紀元二千六百年紀念」、立碑單位及人員「大屯郡獸肉商同業組合組合長楊文慶、副組長吳文銀、役員組合員」；921地震後屠宰場封場，原址改爲小型社區籃球場，獸魂碑原地保留，公所架設不銹鋼欄杆保護，屠宰業者每年中元祭拜，不過隨著時間久遠，漸漸淡出大家的記憶。

李天生表示，日前發生非洲豬瘟事件，大家才想起這塊幸存的獸魂碑，這塊石碑歷史悠久，有保存價值，加上全台獸魂碑數量稀少，十分珍貴，建議指定為古物，納入文資法保護範圍，同時列入文化體驗景點，讓外界認識霧峰的歷史風情。

霧峰藝術家黃圻文推崇，該碑為霧峰地區最具代表性的魏碑石刻，與霧峰林家「景薰樓」鄭汝南隸書題字、「宮保第-春秋又八千」楊草仙行書壽匾，是在地三大題書經典紀念物代表。

台中市文化資產處說明，霧峰舊屠宰場獸魂碑，目前沒有文化資產身分，保管單位是霧峰區公所，如果公所提報，將安排文資委員實地審查；台中現存日治時期獸魂碑僅4座，其中舊東勢屠宰場獸魂碑已被指定為「台中市一般古物」。

