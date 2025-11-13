舊鞋救命攜手全家超商做公益 零錢送愛非洲興學

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市舊鞋救命國際基督關懷協會今天宣布，攜手全家超商送愛到非洲12國，號召民眾捐物資、零錢或完好舊鞋，匯聚愛心援助非洲孩童有鞋子穿遠離沙蚤危害，並支持當地教育興學。

舊鞋救命協會今天舉行記者會，創辦人楊右任表示，協會自新北出發，於2014年開始募集援助非洲物資，並致力解決沙蚤感染問題。10年間，受益人數逾300萬人。

楊右任說，除啟用新遷入林口的伯利恆倉儲基地，盼能整合更多民間資源，擴大善的影響力，讓援助非洲不只是物資救命，更要積極協助在地發展。

廣告 廣告

非洲肯亞與烏干達交界的山區居民，因沒鞋穿飽受寄生蟲肆虐之苦，沙蚤容易鑽入赤腳造成雙足潰爛、致命。楊右任與加拿大籍妻子雷可樂（Kara）看見非洲兒童的需要，10年前發起「舊鞋救命」計畫，募得鞋後以貨櫃送到非洲，受到民眾熱烈響應。

楊右任說，協會10年來並拓展興學、開鑿水井獲取乾淨飲水、養雞農牧放耕、醫療等各項社區計畫，攜手國際志工走進非洲被遺忘的角落，在赤貧孩子身上以行動實踐愛，改變赤貧與健康危害的機會。

協會表示，攜手全家便利商店合作「店到店」捐鞋計畫，及「送愛到非洲」零錢捐活動。零錢捐所得將用於物資船運、貨櫃改建為教室與衛生教育據點，預計協助4000名至1萬名孩童接受沙蚤治療及衛教。

新北市府新聞局副局長謝麗蘭、社會局副局長吳淑芳、環保局專門委員郭淑萍下午都參加記者會；市府說，舊鞋救命是從新北在地走向國際的公益典範，一塊錢的零錢就能救命並帶來希望，鼓勵市民發揮社區力量，讓愛心跨越國界，照亮非洲孩童的未來。（編輯：張銘坤）1141113