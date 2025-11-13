舊鞋救命攜手全家！助非洲貧童遠離沙蚤 捐鞋有機會獲1年份免費咖啡

記者鄭玉如／台北報導

舊鞋救命與全家便利商店合作，發起店到店舊鞋募集與零錢捐計畫，寄送舊鞋至非洲，實現沙蚤防治與教育推廣的長期目標。（圖／舊鞋救命國際基督關懷協會提供）

公益團體「舊鞋救命國際基督關懷協會」（下稱舊鞋救命）與全家便利商店攜手合作，發起「舊鞋救命-全家店到店募集」及「全家一塊送愛到非洲」零錢捐公益計畫，並透過店到店機制寄出完好的舊鞋，共同實現非洲沙蚤防治與教育推廣的長期目標。

舊鞋救命協會長期致力於向社會募集二手鞋、衣物等資源，運送到非洲資源匱乏地區，幫助當地民眾遠離沙蚤侵害。舊鞋救命創辦人楊右任表示，舊鞋救命從2014年開始投入非洲救援，深入12個國家與地區，物資受益人數超過300 萬人，沙蚤衛教治療人數超過8萬人次。

廣告 廣告

舊鞋救命在2024年與「全家」首度合作，將「全家店到店」轉化成創新公益模式，號召民眾捐鞋，獲得熱烈迴響。（圖／舊鞋救命國際基督關懷協會提供）

舊鞋救命在2024年首度與全家便利商店合作，將「全家店到店」轉化成創新公益物流模式「店到倉到倉」，號召民眾捐鞋，活動期間平均日收萬件愛心包裹，獲得各界熱烈響應。2025年延續公益動能，今（13）日舉辦零錢捐公益計畫開跑活動，再度發起「舊鞋救命-全家店到店募集」及「全家一塊送愛到非洲」零錢捐公益計畫。

此外，更宣布全新「全家店到店包裹專區」正式啟用，從募集鞋子、收運包裹、與物流支持，再到貨櫃改建成非洲教育現場。希望募集4個貨櫃，讓4千至1萬人次的孩子能接受沙蚤治療，與學校保健室合作，及舉行各種衛教講座等，提升當地居民的衛生意識。

舊鞋救命與全家邀請公益名人「小禎」共襄盛舉，期盼帶動更多民眾，讓物資與零錢捐不只救命，更能翻轉教育。（圖／舊鞋救命國際基督關懷協會提供）

全家便利商店總經理薛東都表示，全家近年積極發揮通路與物流整合優勢，攜手不同領域夥伴，打造創新公益方案。去年與舊鞋救命協會合作「全家店到店」募集計畫，提升民眾捐鞋便利性，創下平均每日萬件包裹紀錄，展現通路串接民眾愛心與公益需求的社會價值。

而今年進一步投入「全家愛心大平台」零錢捐募款資源，善款將支持救命鞋送抵非洲的貨櫃海運，以及當地衛教興學計畫，並將包括有形的鞋子到無形的教育與衛教，讓民眾一同將家的溫暖送到非洲，實踐「便利永續 你也+1」的企業核心精神。

廣告 廣告

民眾無論是捐出閒置鞋物，或投入零錢捐助，都能「一塊」送愛到非洲，不只幫助孩童遠離沙蚤感染，更透過教育推廣與在地建設，帶來長遠改變。活動期間（11/26–11/29）透過「全家店到店」寄出舊鞋物資，每一件「全家」將再捐出10元支持海運費，民眾還可參加 APP「抽獎趣」活動，有機會獲得一年份的茶葉蛋或Let’s Café經典美式咖啡，每寄一件就能獲得一張抽獎券，寄越多中獎機會越高。

更多三立新聞網報導

健檢紅字成好事？男驗出「胰臟腫瘤」反更健康 嗨喊：最快樂時光

「3類食物」保護大腦！降低失智風險 營養師大推：提高專注力

全身骨折碎如拼圖！70歲婦遭車撞奇蹟重生 醫見她眼神淚崩：只想活下去

坐太久害蛋蛋「長痔瘡」！醫揭「睪丸痛3警訊」：恐不孕

