舊鞋舊衣捐非洲 全家請你喝「整年咖啡」！參加方法曝光

全家便利商店與舊鞋救命協會，推出今年最後一波舊鞋寄送募集活動。翻攝自全家臉書



全家便利商店與舊鞋救命協會合作，推出今年最後一波募集活動，家裡若有良好且具包覆性的鞋子、輕薄衣物及A4尺寸包包，都可透過全家店到店、郵局、各大物流等方式，寄送包裹至新北市伯利恆倉庫，將送給非洲居民，活動自11/26至11/29止。

非洲赤貧地區居民，許多家庭買不起鞋子，成為吸食人血的沙蚤的攻擊對象，流行率高達60%，沙蚤鑽入腳底後，除會導致潰爛，嚴重者甚至可能死亡。舊鞋救命協會自2014年起發起募捐計畫，至今超過300萬人受益。

募集項目包括良好且具包覆性的鞋子、包包及衣物等。翻攝自舊鞋救命臉書

到全家捐鞋步驟。翻攝自舊鞋救命臉書

舊鞋救命協會今年最後一波募集活動與全家合作，民眾除可透過全家門市花60元運費寄送物資，且每捐1雙鞋，全家回捐10元，並可參加抽獎，有機會獲得一年份中杯美式咖啡或茶葉蛋。另外，全家在12/9前啟動「全家愛心大平台」零錢捐計畫。

舊鞋救命協會提醒，東非多為泥土地形，捐出鞋款需為良好且具包覆性的款式，如球鞋、帆布鞋等，涼鞋、拖鞋、矽膠鞋則不適合，尤其以12歲以下童鞋最迫切。包裝時以鞋帶或繩子捆綁，勿使用膠帶、橡皮筋、塑膠袋，避免造成過多垃圾。

涼鞋、冬衣等不適合非洲環境，因此不在募集範圍。翻攝自舊鞋救命臉書

捐鞋時不要用塑膠袋裝，避免製造更多垃圾。翻攝自舊鞋救命臉書

由於服務團隊所在地區天氣較炎熱，衣物以輕薄為主，冬衣不適合，且因應民情，太短或較暴露款式也不適合。包包將做為孩童上學的書包，尺寸以裝得下A4大小為佳，像是後背包、公事包、束口袋皆可，但不接受紙袋、不織布便利袋、硬殼拉桿包等。

詳情可上活動官網查詢：https://neti.cc/BeWwYXA

