舊鞋舊衣舊包包拿到超商，抽免費咖啡喝一年！捐贈步驟教學一次看
再過不久就是年末大掃除的時間了，如果你家中有還能穿、但已經閒置很久的舊鞋、舊衣或包包，即日起只要拿到全台各大全家便利商店門市捐贈，就能送愛心給遠在非洲的孩童，還有機會抽1年份的美式咖啡與茶葉蛋。活動僅限時4天，想做公益又賺咖啡，千萬不要錯過！（編輯推薦：不要的行動電源別亂丟！現賺400元折扣加禮券，速查哪裡可回收換錢）捐鞋讓非洲孩童遠離「沙蚤」之苦！舊鞋救命活動內容一次看
「沙蚤病」是一種非洲地區常見的寄生疾病，由於沙蚤會躲在土壤與沙子中，如果常常打赤腳行走，就很可能會被沙蚤盯上，輕則引起皮膚發炎、造成患部疼痛或搔癢，若沒有即時治療，重則可能出現病毒、破傷風或壞疽等二度感染。然而許多居住在非洲資源匱乏地區的孩童，不僅沒有鞋子穿，還得天天走5公里上學、打水，被沙蚤寄生感染的風險也隨之上升。
對此，「舊鞋救命協會」自2014年起致力於募集狀況良好的二手鞋送到非洲，讓孩子有機會穿上保護雙腳的鞋子，今年更攜手全家便利商店推出捐鞋衣包的公益活動，可以直接利用全家各門市進行店到店捐鞋，讓非洲的孩童可以告別沙蚤危機、穿上能夠守護健康的救命鞋。
捐鞋就抽1年份咖啡！募捐時間、抽獎辦法與注意事項懶人包
活動時間：114／11／26～11／29
募集物資：
可以捐：良好且具有包覆性的舊鞋／春夏季舊衣（因文化因素，不得過度暴露）／可裝下A4尺寸的舊包包。
不能捐：涼鞋、拖鞋、矽膠鞋／厚重冬衣／紙袋、不織布便利袋
寄件運費：60元（含澎湖、金門、馬祖、綠島）。
抽獎資格：即日起至29日前，透過店到店寄送物資，每件可獲得全家APP「抽獎券」乙張；分享此活動給親友，親友點擊分享連結並成功登入全家APP，可再獲得1張抽獎劵（上限2張）。
抽獎獎項：茶葉蛋365顆（共5名）、Let's Cafe'中杯經典美式365杯（共10名）。
中獎公告： 115／1／6
捐物步驟：
點選FamiPort首頁下方「舊鞋救命-舊鞋舊物捐贈」快捷鍵
確認服務條款後，輸入寄件者姓名、手機。
再次核對個人資料。
印出小白單於櫃檯繳費即可完成。
