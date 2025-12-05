舌尖上的中國！中式功夫菜搶聚餐商機 江南料理、老廣菜迎客

「寒舍食譜」行政主廚吳銘儒承襲粵菜本味，推出「歲月留香 老廣真味」饗宴，領饕客尋味60年代廣州酒家風華。（圖／台北寒舍艾美酒店）

歲末寒意漸濃，渴望暖食的味蕾也隨之甦醒，加上節慶與尾牙帶旺聚餐需求，台南遠東香格里拉與台北寒舍艾美酒店，瞄準喜愛中餐的饕客，不約而同推出中式功夫菜，讓老饕在歲末年節細品一桌兼具文化底蘊與精緻工藝的暖心饗宴。

台南遠東香格里拉 醉月樓嘗江南灶香四品

台南遠東香格里拉飯店高空景觀中餐廳「醉月樓」，近期推出冬季限定「江南灶香四品」，以江南料理重火候、滷香、收汁、湯底4大工藝，打造出一系列溫潤豐厚、充滿節氣的饗宴。

「江南灶香豬手捲」以啤酒與花雕老滷慢燉豬腳、手工捲製呈現Q彈膠質口感。（圖／台南遠東香格里拉）

「江南灶香四品」可品嘗到顛覆冷盤印象的「江南灶香豬手捲」，主廚以啤酒、花雕酒、生薑與多種中藥材熬製濃郁老滷，並將豬腳以小火慢燉3小時至入味深透，再去骨手工捲製，淋上原滷汁與麻油，口感Q彈、膠質豐潤，酒香與滷香在口中層層釋放。

「滬式年糕燒黃魚」以鮮活黃魚搭配自製糯米年糕㸆燒，展現江南濃油赤醬風味。（圖／台南遠東香格里拉）

象徵豐收團圓的「滬式年糕燒黃魚」，也是賞味推薦，主廚嚴選鮮活大黃魚煎至金黃，佐以老抽、香醋與特製醬汁慢火㸆燒；這道料理最大亮點在於與魚鮮同燒的自製糯米年糕，年糕吸飽了鮮美魚湯與醬香，濃油赤醬，色澤紅亮誘人，是江南家宴中不可或缺的經典。

「淮揚炒軟兜燴飯」選用台南後壁冠軍米與鱔魚、鮮蝦快炒收汁，凸顯鮮香與鑊氣層次。（圖／台南遠東香格里拉）

主食部分獻上鑊氣十足的「淮揚炒軟兜燴飯」，主廚許忠賢以淮揚名菜「炒軟兜」為靈感打造，「軟兜」是鱔魚的通稱，以台南後壁冠軍米搭配鱔魚、鮮蝦、筍丁等豐富食材，大火快炒逼出鑊氣，最後淋上以老酒高湯熬製的醬汁收汁，每一粒米飯都包覆著濃郁鮮香，讓人吃到欲罷不能。

「薑汁藕粉圓子湯」以老薑湯底搭配藕粉圓子與湯圓，是款溫潤暖身的冬季甜品。（圖／台南遠東香格里拉）

「江南灶香四品」吃到最後，以驅寒暖心的「薑汁藕粉圓子湯」做為冬日餐桌最溫柔的句點。主廚團隊以新鮮老薑慢熬出甘辣薑湯，調和黑糖與桂圓的溫潤；手工製作的藕粉圓子外皮滑細，紅豆餡綿密，搭配芝麻湯圓與豆沙藕粉湯圓，3種口感交織出幸福暖意。

「醉月樓」主廚許忠賢表示：「江南的冬天講究『藏』與『養』，我們希望透過傳統老滷與慢燒工序，還原記憶中家宴的溫暖。」此次推出的限定佳餚不僅是料理，更是一場從冷盤到甜品以老火慢燉出的味覺暖身之旅。

台北寒舍艾美寒舍食譜 經典重現老廣真味

台北寒舍艾美酒店則以「歲月淬煉 經典重現」為題，「寒舍食譜」行政主廚吳銘儒承襲粵菜本味，12月31日前推出「歲月留香 老廣真味」饗宴，帶饕客尋味60年代廣州酒家風華，10道傳統老廣菜，價格自320元至5280元不等，需加1成服務費。

「粉絲醬燒肉蟹煲」靈感取自廣東人團圓宴名菜「肉蟹煲」，是款奢華的年節佳餚，售價5280元加1成。（圖／台北寒舍艾美酒店）

廣東人逢節必聚、聚必有味，首先推薦節慶筵席必吃美饌、奢華年節佳餚「粉絲醬燒肉蟹煲」，靈感取自廣東人家團圓宴名菜「肉蟹煲」，這道料理以潮汕粉絲承湯納味，佐以台灣活蟹與五花腩共煨，文火細燉，香氣漸起，主廚以老抽、豆瓣醬巧妙平衡海味與肉香，粉絲盡得醬香精華，入口鹹鮮滑潤。

「窩蛋手打天津冬菜牛肉餅」(前)，象徵圓滿豐盈，售價1280元加1成；「梅菜扣肉陳村粉」以家常名作「梅菜扣肉」為靈感，售價420元加1成。（圖／台北寒舍艾美酒店）

「窩蛋手打天津冬菜牛肉餅」重現廣州與香港家庭的懷舊風味，手打牛肉講究筋度與油脂比例，拌入天津冬菜增添鹹香，蒸熟後於中央打上蛋黃，象徵圓滿豐盈。「梅菜扣肉陳村粉」以家常名作「梅菜扣肉」為靈感，主廚選用肥美五花肉先煮後炸，再與梅乾菜層層堆疊入甕蒸煮，特別搭配廣東特色陳村粉，嫩滑腸粉吸附肉汁精華，鹹甜分明、香滑濃郁。

廣府人重風俗、講味道，從節慶小食到下酒家常，皆傳承歲月手藝，期間限定的饗宴還可品嘗到承襲廣府人家「無羹不成席」傳統的「雞子魚頭羹」、源自潮汕地區的節慶手工菜「潮釀雙腸滿堂香」、老廣人最愛的下酒菜「蝦醬海山骨」等經典功夫佳餚。

「娥姐鮮蝦粉果」取材自廣東老字號名點，以蝦仁、韭黃與筍絲為餡，手工包製後現蒸上桌，售價360元加1成。（圖／台北寒舍艾美酒店）

「歲月留香 老廣真味」饗宴另有4款特色港式點心，首推「娥姐鮮蝦粉果」，取材自廣東老字號名點「鮮蝦粉果」，以蝦仁、韭黃與筍絲為餡，手工包製後現蒸上桌，皮薄晶透、餡料飽滿；還可品嘗到餡香飽滿的「鮑魚雞球大包」、融合西式酥皮工藝與港式茶點精神的「芝士三文魚酥」、溫潤甜品「鴿蛋福果腐竹甜湯」，售價320元起。

台北寒舍艾美表示「歲月留香 老廣真味」饗宴，道道皆手路功夫菜，重現當年經典的老火湯香；主廚也分享在「寒舍食譜」細品老廣味，嘗的不只是菜，更是回憶裡的千滋百味。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

