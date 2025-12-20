舌尖上的溫柔革命 從台灣邁向世界

您今天也來關渡了嗎？第四屆人文藝術周，今天第二天，稍早六點，順利結束，如果沒來到沒關係、明天還有最後一天，時間也是從早上11點開始，傍晚五點結束，再次提醒大家，記得自備餐盒、餐具，一起落實無痕飲食，因為一樣有最熱門的蔬食市集，數十種蔬食美食，等著大家來尋寶。而說到這種形式的市集，就要提到、推廣無肉市集概念的創辦人、張芷睿，她今天也親臨關渡靜思堂，分享她的推廣經驗。

「來4個 番茄醬，我要點菜。」

關渡人文藝術週的蔬食市集，琳瑯滿目的攤位，製作各式各樣的無肉料理。NS販賣全素料理的幸運甜點店，店長吳軍諺家裡原本是宰雞場，但為了守護地球，從10多年前就開始吃素。

業者 吳軍諺：「2012(年)的時候，有接觸到環境的，以及動權的關切，所以我們就想要透過美食，美味 就是不用吃葷食，也可以做出很好吃的食物出來。」

「每吃一餐素食 跟吃一餐葷食，吃素它可以減少，780克的碳排放量。」

降低排碳量才能讓環境越來越好，21維根用遊戲告訴大家蔬食對身體，以及對世界的好處。創辦人馮哲豪也分享大學時，因為一堂課，扭轉了他的人生。

業者 馮哲豪：「都在探討說 原來畜牧業，是造成全球暖化的元凶，加上那時候，不願面對真相的(作者)高爾，他其實在裡面一直講說，全球暖化是刻不容緩，每個人都需要立刻去，減緩的一個現象，所以我們就想說 那個時間點，從大學開始一直到現在，就有跟很多不同的志工夥伴，跟不同的朋友，一起在推廣蔬食這個行列。」

無肉市集創辦人 張芷睿：「這邊是素食者的朋友，可以幫我舉個手嗎。」

好多蔬食者都現身關渡人文藝術週，講到無肉市集，馬上就會聯想到市集的創辦人張芷睿，她在20號也出現在關渡靜思堂常不輕餐廳，分享從台灣到世界，如何推廣蔬食。

無肉市集創辦人 張芷睿：「我們怎麼樣把無肉這件事情，帶出國際 因為以前我們，剛創辦(無肉市集)的時候，就是在台灣推廣蔬食，讓更多人知道無肉的飲食，有多麼地好吃 好玩，這次我們把國際這件事情，做一個接軌，我們到日本跟馬來西亞，所以我們想讓更多人知道說，這件事情是有可能的。」

不管何時何地，只要開始茹素，就是愛地球的開始。而這些蔬食者在關渡人文藝術週上，也希望以自身的經驗，讓更多人知道，蔬食的美好。

