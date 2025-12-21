舌尖上的眷村記憶！在忠貞市場巷弄，尋找那一抹傳承四十年的老麵幽香
來到中壢逛忠貞市場採買食材外，還有幾樣在地人才知道的神秘美食，『秦記傳統山東饅頭』已經傳承到第二代，超過四十年的老字號眷村風味，堅持傳統古法老麵發酵與竹蒸籠製作，其中鍋貼饅頭、槓子頭與山東饅頭，開賣時立刻吸引排隊人群，好吃的美味當然是立刻加入排隊購買，假日最好提前預訂喔!
『秦記傳統山東饅頭』在市場內的巷弄中，從遠處就可聞到濃郁的麵粉香味，開賣時攤位前擠滿排隊人群。
位處市場深處連騎摩托都很難進入，只能步行買菜時順道過來採買。
攤位上都是一大盒的箱子，上面用厚棉被蓋著保溫，掀開時就可方便拿取販售。
後方則是饅頭的製作工廠，每天製作販售新鮮程度輕易可見，老闆正在用鐵鍋煎饅頭，等一下鍋貼饅頭就可以出爐。
前面幾個長輩都是來買這個槓子頭，這份屬於老眷村裡的山東味火燒味道，來秦記傳統山東饅頭輕鬆就可買到。
這火燒槓子頭可真是硬梆梆，常被人用來形容脾氣硬梆梆，可是以硬麵製成的乾糧，常溫就可以久放保存。
遵循傳統製法來製作，老麵慢慢發酵製成山東饅頭，放入旁邊竹蒸籠來蒸熟，桌上擺著還在放涼的饅頭。
MENU/價目表(2025/12/15更新)
鍋貼饅頭
一根根長條狀還被稱羊角饅頭，用鐵鍋煎蒸過多了煎鍋的痕跡，價位便宜個頭大且紮實，煎過金黃色咬起來酥脆些，
單吃則是滿滿麵香味道，有些乾可以啃很久時間，建議塗點奶油或果醬，或包入荷包蛋、新餐肉、豆包泥、新鮮生菜，
瞬間變身為豐富營養的台式漢堡。
槓子頭(微甜與原味)
玻璃櫥內放著大量槓子頭，上面大大的『秦』字超明顯，表面還有經過烤過的痕跡，絕對是不少人的最愛。
槓子頭推薦吃法
槓子頭當時是像石頭一樣硬梆梆，如果牙齒沒有很好不建議拿來啃，推可掰成小塊沾肉湯、豆漿或鮮奶一起吃。
火燒過得外表脆硬，裡面一層層的紮實有咬勁，吃得到滿滿麵香味道。
紅麴蔓越梅饅頭
吃養生點當然選紅麴蔓越莓饅頭，老麵自然發酵散發濃郁麵香，蔓越莓果粒加入很多真材實料，香香甜甜很有嚼勁。
花捲
捲狀外觀饅頭就是我愛的花捲，略帶點甜鹹味在其中越嚼越香，這份美味瞬間在嘴裡漫延開來。
豆沙包
長輩特愛這種包餡的豆沙包，內餡飽滿紮實吃得出真材實料，個頭很大價格平易近人，作為早餐或甜點都很合適。
忠貞市場是我很喜歡逛的市場，來買常吃的煮飯食材外，還會來吃各種滇緬異國料理，例如來來米干、阿鐵妹、阿箴越南麵包與國旗屋等，當然還有這次買的『秦記傳統山東饅頭』，好吃的美食太多根本說不完，肚子餓來這裡準沒錯。
秦記傳統山東饅頭
地址：320桃園市中壢區後龍街20號(忠貞市場內)
時間：06:00–14:00;星期六、日06:00–15:00(星期二休息)
電話：(03)456-7005
文章來源：VIVIYU小世界
