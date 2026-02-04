舌尖上的鄉愁 滇緬遺孤後代餐桌團聚

高雄美濃「精功社區」住戶，來自滇緬少數民族，他們歷經戰爭後移居至此，為了不忘記故鄉，兩岸開放時，當地居民特地到雲南把當地香草種子帶回社區栽種，家家戶戶都有小香草園，社區民眾每年也會滇緬獨特辦桌活動，用味道鎖住對故鄉的思念，讓子子孫孫不會遺忘自己的根。

「出菜囉。」

雲南滇緬道地美食上桌，這是高屏交界滇緬罕見民族「精功社區」每年推出的重頭戲

精功社區居民 王碧玉：「可以帶動人潮啊，來認識這邊，以前從滇緬那邊來的，一些老百姓 知道說，還有少數民族在這裡。」

1960年，國共兩黨在雲南緬甸邊界激戰後撤軍，部分撤回台灣，被安置在高屏交界，畫分屏東里港及高雄美濃等滇緬四村

精功社區發展協會理事長 許崇德：「精功社區 一個是屬於遺眷，另外一個村 叫做精忠(社區)，它是單身的軍官。」

精功社區居民 楊天行：「四村的話 因為都是，喪夫 為國捐軀的，只剩下寡婦帶著兒女過來，所以別人戲稱我們這邊為寡婦村。」

「(這個是什麼)，我們叫檸檬葉(馬蜂橙葉)。」

80歲馬有福，是前滇緬游擊隊員，10幾歲從軍，歷經戰亂跟父母移居台灣，思鄉之情全寄情有機香草園

「(當初是你們帶回來的種子)，對啊 以前這個叫做大陸茴香。」

精功社區居民 馬有福：「我們上一代 都靠這些天然，自然的食物維持生活，所以我的農場雖然是小，可以把我們當年，所使用過 吃過 用過的，一草一木 我都搬到農場裡面。」

遊客 戴玉珠：「雖然他們的家鄉在泰緬，事實上透過這樣落地生根，好像這就是他們的家。」

「九層塔啊 ，那是 辣蓼(叻沙葉)，這個是老緬芫荽(刺芫荽)。」

社區每家庭庭院都有自己的小香草園

精功社區發展協會理事長 許崇德：「每一家都會種有這些香料，在想到家鄉的時候，就把那些菜 拿出來，做一做來吃。」

精功社區居民 楊天行：「吃東西的時候 就會想到，以前的時候 就想到家鄉，還有想到自己的父母。」

「雲南的少數民族，不管哪一個少數民族 都非常好客。」

採訪過程，馬有福大哥摘了香料，社區志工烹飪一整桌滇緬素菜招待我們道道美味的雲南佳餚，是他們對故鄉的情，也是與祖輩的連結。

聲音：精功社區居民 馬有福：「以前在家鄉，不覺得(香料)那麼珍貴，失去以後再有，那感受就很不一樣。」

