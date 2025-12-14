舌尖上的長灘島 從在地菲式到五星級下午茶的海島美味饗宴

▲小巷弄裡的人氣海鮮大餐- 紅螃蟹餐廳。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】走進菲律賓長灘島（Boracay），才真正理解它為何屢次被國際旅遊媒體評選為「世界最佳島嶼」與「世界最美沙灘」。全長約4公里、細緻如麵粉般的白色沙灘，在陽光下閃耀柔和光澤，與清澈透亮的蔚藍海水交織成令人難忘的度假風景。多數旅人為了海上活動而來，卻在旅程中意外被這座小島豐富多元的美食文化深深收服。從道地菲律賓料理、異國餐廳到五星級飯店下午茶，長灘島的每一餐，都是一場精彩的味蕾旅行。

▲長灘島最具代表性的在地美食-Gerry’s Grill 。（記者蘇彩娥攝）

談到長灘島最具代表性的在地美食，Gerry’s Grill 絕對榜上有名。這家深受當地人與觀光客喜愛的菲律賓餐廳，在島上設有三間分店，分別位於Station 1、Station 2沙灘以及飯店內，用餐時段總是人潮不斷。餐點價格親民、口味道地，招牌炸豬腳外皮酥脆、肉質Q彈，烤透抽香氣十足，搭配經典菲式料理sisig與蒜頭飯，每一道都相當下飯。飲品方面，酸甜清爽的Green Mango Shake更是許多旅客到菲律賓後幾乎天天必點的國民飲品。餐廳貼心提供中文版菜單與圖片說明，即使第一次造訪也能輕鬆點餐。

▲墨西哥餐廳 MUNIMUNI 主打墨西哥經典Taco、捲餅套餐。（記者蘇彩娥攝）

在海島熱情奔放的氛圍中，位於沙灘旁的墨西哥餐廳 MUNIMUNI 以繽紛彩繪階梯與絕佳海景成為熱門打卡點。二樓大片落地窗可一邊用餐、一邊欣賞海浪拍岸的景色；一樓則能近距離感受沙灘上遊客往來的活力。餐點主打墨西哥經典Taco，生菜、番茄、雞肉與起司層層堆疊，口感清爽又富層次，特別適合炎熱的海島氣候。炸過的Taco餅皮酥脆香口，搭配四種風味醬料，讓味蕾一次體驗多重變化；捲餅套餐還附上一杯冰涼香甜的芒果冰沙，成為不少旅客心中的高CP值選擇。

▲長灘島人氣西班牙餐廳 DOS MESTIZOS香煎蒜味蝦、海鮮燉飯都相當受歡迎。（記者蘇彩娥攝）

菲律賓因歷史背景深受西班牙文化影響，在飲食上也保留了許多西班牙風味。長灘島人氣西班牙餐廳 DOS MESTIZOS，便是許多饕客一致推薦的口袋名單。餐廳主打的西班牙燉飯皆為現點現做，從生米開始慢慢燉煮，要將米心煮至吸飽高湯卻仍保有口感並不容易，因此等待時間約需20至30分鐘。貼心的是，店家會先送上一籃熱騰騰的麵包，搭配兩款風味各異的抹醬，讓客人在等待主餐的同時也能先暖暖胃。

▲五星級飯店 Discovery Shores Boracay 貴婦級的英式下午茶更是不容錯過。（記者蘇彩娥攝）

厲害的是Dos Mestizos餐廳內的麵包，是由一旁烘焙坊自行製作，口感與香氣明顯更勝一籌。外酥內軟的麵包抹上鹹香抹醬，風味十分提味，往往不知不覺就會接連吃了兩三塊，也讓人對接下來登場的燉飯更加期待。待燉飯上桌後，濃郁卻不膩口的風味，更展現西班牙料理的深厚底蘊。

若想體驗最具在地特色的速食文化，菲律賓國民品牌 Jollibee快樂蜂 絕對不能錯過。在當地的受歡迎程度甚至勝過麥當勞，招牌炸雞外酥內嫩，最大的特色是一定會搭配一大球白飯，或可選擇義大利麵，展現菲律賓人對主食的熱愛。附上的特製沾醬濃郁鹹香，據說是以炸雞底部的麵衣與雞汁熬煮而成，無論沾雞肉或拌飯都相當對味。

喜愛海鮮的旅客，則可前往隱身巷弄二樓的 紅螃蟹餐廳。門口展示多隻活蟹，讓顧客現挑現秤，六種口味包含泰式紅咖哩、椰奶、清蒸、辣椒、大蒜黃油與黑胡椒，每一道端上桌都蒜香四溢。餐廳貼心安排專人到桌邊協助剝蟹殼，讓旅客能輕鬆享用美食；套餐另附多樣韓式配菜與主食，並提供多語言菜單，深受國際旅客好評。

位於Station 2的 D’Mall，是長灘島最熱鬧的商圈，集結餐廳、酒吧、紀念品與按摩店，是旅客覓食與逛街的必訪之地。這裡的人氣甜點之一 Jonah’s芒果冰沙，口感細緻滑順，加入牛奶後芒果香氣更加濃郁，酸甜平衡、沁涼消暑；香蕉冰沙或芒果香蕉綜合口味，也各有擁護者。

同樣在社群平台掀起熱潮的，還有 Coco Mama椰子冰淇淋。剖半椰子殼中盛裝著椰子冰淇淋、厚實椰子果肉、芒果丁，再灑上糯米與米果，層次豐富、口感多元，椰香在口鼻間縈繞，不僅好吃也相當好拍，成為旅客必打卡的甜點之一。

若想為旅程增添一段優雅時光，五星級飯店 Discovery Shores Boracay 的英式下午茶更是不容錯過。整套三層下午茶點包含精緻三明治、煙燻鮭魚法式點心、馬卡龍、餅乾與多款甜點，司康抹上果醬與奶油，搭配一杯咖啡或茶，甜而不膩、恰到好處。從座位向外望去，映入眼簾的正是白色細砂沙灘與湛藍海景，在微風與浪聲陪伴下享用下午茶，完美詮釋海島上的五星級享受。

從街頭小吃到異國料理，從道地風味到奢華下午茶，長灘島用美食展現其兼容並蓄的文化魅力。對旅人而言，長灘島不只是一座擁有世界級沙灘的度假島嶼，更是一處能用味蕾深刻記住的美好旅行記憶。

為了讓旅人更輕鬆走進這座世界級海島，現在從台北即可直飛長灘島，大幅縮短轉機等待時間，讓度假從登機那一刻就正式開始。跟著品冠旅遊前往長灘島，不僅省去交通銜接的繁瑣，更能一次網羅島上精華行程與人氣美食，從白沙灘漫步、海上活動，到必吃餐廳與五星級飯店下午茶，都已妥善規劃。對想要放鬆享受、不想舟車勞頓的旅客而言，台北直飛搭配專業團隊安排，讓長灘島的陽光、海景與美食，變得更加近在咫尺。