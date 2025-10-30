舌尖沉浸「土水動靜」！首屆南島文化節 周春米：謙卑彎腰學習

記者簡榮良／屏東報導

回歸與土地最初邂逅。屏東縣原民處昨（29）晚在原百貨舉辦《土水動靜》沉浸式文化盛宴，月光下4道菜挑動舌尖味蕾，西式長桌蔓延數十公尺，兩側夾道形成天然伸展台，邀請在地9個原住民鄉、屏東市原住民族協會青年及吐瓦魯在台學生會共同穿上傳統服飾亮相，象徵南島精神在屏東土地上的流動與創生。周春米入境隨俗，換上族服領頭，她有感而發：「面對原民文化、藝術，都該謙卑低頭、彎腰學習」，傾聽族群記憶。而這也是首屆「屏東南島文化節」，壓軸活動將於11月1日在屏東縣民公園盛大登場，當天也是周春米生日，別具意義。

周春米入境隨俗，換上族服領頭，她有感而發：「面對原民文化、藝術，都該謙卑低頭、彎腰學習」，傾聽族群記憶。（圖／記者簡榮良攝影）

夜幕低垂，西式白長桌蔓延數尺，夾道出天然伸展台，一雙雙裸足踏上黑地毯，邁出自信、自我認同步伐，傳統服飾在燈光下色澤、韻味展露無疑，各具特色；他們是來自屏東原鄉、屏東市原住民族協會青年、吐瓦魯在台學生會、馬尼拉及印尼等共27人，開場走秀就讓賓客沉醉於旋律、燈影與香氣交織的南島夜色中。

手機快門聲不斷，成了另類喝采。所有南島文化匯聚在一塊，集合千年淬鍊的力量與柔情，場面浩大。縣長周春米入境隨俗，換上一席傳統服飾，帶領參演者二次進場，「從山的呼吸，海的流轉，都是光的延續」，鈴鐺聲步步響，你聽，那是最原始的聲音。

西式白長桌蔓延數尺，夾道出天然伸展台，一雙雙裸足踏上黑地毯，邁出自信、自我認同步伐，傳統服飾在燈光下色澤、韻味展露無疑。（圖／記者簡榮良攝影）

周春米致詞時指出，屏東是一片擁抱多元的土地，讓南島文化在此生根、發光，《土水動靜》不只是味覺饗宴，更是一場回到土地、傾聽記憶的旅程，整場晚宴由屏東青年團隊策劃與執行，走訪九個原鄉部落向長者學習、向文化請益，將傳統智慧轉化為創作靈感。更有感而發表示：「面對原民文化、族群藝術，用嘴巴無法形容於萬一，都該謙卑低頭、彎腰學習」身為大家長，她備感榮幸。

首屆「屏東南島文化節」以「從土地出發」為核心精神，從6月起展開系列活動，包含屏東演藝廳族語歌謠欣賞會、牡丹鄉高士部落及霧台鄉神山部落的文化講座，邀請部落講者現身分享土地的生命故事。

《土水動靜》沉浸式文化盛宴，月光下4道菜挑動舌尖味蕾。（圖／記者簡榮良攝影）

壓軸主活動將於11月1日（星期六）上午10時至晚間21時於屏東縣民公園盛大登場。當日除了精采多元的南島攤位市集，特別安排周春米縣長與百位青年現場交換信物、青年串聯部落聚場、千人圍舞、部落長者手作體驗及月光下的樂舞表演，邀請市民朋友共襄盛舉，感受南島文化的深邃與溫度。

《土水動靜》菜單設計以屏東山海食材為靈感，結合Pulima原食與SUGARbISTRO小食糖的創意料理，四道菜系以「從山、從海、到大地、夜空、星宿與族群共融」為主題。主廚團隊與來義鄉文樂部落文化顧問得陸‧鳩浙恩澇（Terudj Tjucenglav）攜手設計，從山林野菜的清香、海洋鹹風的滋味，到象徵星宿的甜點，層層堆疊出屬於土地的味道。

壓軸活動將於11月1日在屏東縣民公園盛大登場，當天也是周春米生日，別具意義。（圖／記者簡榮良攝影）

