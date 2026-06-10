舌癌復發免開臉！「前導化療結合機械手臂」保留外觀功能

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口腔及咽喉癌為國內第六大惡性腫瘤，傳統大範圍手術對患者外觀與功能衝擊極大。臺北榮總耳鼻喉頭頸醫學部推行「前導式化療結合精準經口機械手臂手術」，以先縮小腫瘤、再精準切除的策略，在徹底清除腫瘤的同時，保留病人外觀與吞嚥、語言功能。

右側舌頭後側腫瘤不易手術。 （圖／臺北榮總）

對於較大型或位於口腔後方、口咽部等位置較深的腫瘤，傳統治療往往需接受大範圍破壞性手術，並搭配術後放射線治療及化學治療。臺北榮總耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科李宗倫主治醫師表示，這類手術容易對病人的吞嚥、說話功能及外觀造成嚴重影響，大幅降低生活品質，因此團隊積極尋求更精準、更低破壞性的治療路徑。

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在新治療模式下，頭頸癌病人手術前會先接受二至三個療程的前導式化療，使用臺北榮總研究證實有效且安全的化療處方，先縮小腫瘤體積。待精確評估腫瘤縮減程度後，再由喉頭頸科團隊依殘餘腫瘤範圍進行機械手臂精準切除；接著由重建整形外科團隊同步運用機械手臂系統，進行經口顯微游離皮瓣縫合，提升縫合精確度與穩定性。術後再依病理結果，個別化調整是否追加放射線治療或化學治療。

利用機械手臂系統輔助切除腫瘤並重建。 （圖／臺北榮總）

蕭小姐於113年7月因右側舌癌於外院接受經口手術治療，114年5月因右側舌部劇烈疼痛至臺北榮總就醫，經切片證實為右後舌部舌癌復發第二期。若依傳統手術方式，需由顏面部下頷骨切口進行腫瘤切除與重建，將對吞嚥、說話功能及外觀造成相當大影響。臺北榮總頭頸癌團隊為其量身制定治療計畫，先進行二個療程前導式化療，療程結束後腫瘤明顯縮小，疼痛幾乎消失。

114年9月，蕭小姐接受精準經口切除手術，並同步完成經口游離皮瓣重建，全程無需切開下頷骨及顏面部傷口。術後病理檢查顯示腫瘤完全清除，舌部無殘存癌細胞，頸部亦無淋巴轉移，無需接受術後放射化學治療。術後第十天即完全恢復經口進食，目前追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、言語與飲食功能皆已恢復正常，生活不受限制。

口腔及舌部外觀及言語飲食功能已恢復正常。 （圖／臺北榮總）

李宗倫醫師表示，透過前導式化療結合經口機械手臂手術，可在徹底切除腫瘤的同時，完整保留病人的吞嚥、說話與外觀功能，幫助病友更快回歸正常生活，也展現臺北榮總頭頸癌團隊跨科整合治療的成果。臺北榮總近期更引進單孔機械手臂系統，可深入狹窄口腔及咽喉空間，具備更高靈活度與精準度，可望進一步提升頭頸癌病友經口腫瘤切除與重建手術成效。

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