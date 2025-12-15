舌頭夠靈活？社群掀「節奏挑戰」 張棋惠嘴ㄆ一ㄚˊ笑翻全網 自製方法曝

社群掀起節奏挑戰，認人臉也難倒不少人。（圖／TVBS）

社群媒體上最近掀起一股「節奏」挑戰熱潮，吸引眾多網友參與。這項名為「say the word on the beat」的遊戲，考驗參與者的節奏感、反應力與咬字能力，已從英文版本延伸至中文甚至台語版本。遊戲規則簡單但富挑戰性，參與者需要按照節奏正確唸出螢幕上出現的圖片或文字，難度隨關卡增加而提升，目前各種有趣版本紛紛出現。

TVBS新聞台娛樂組記者們也加入了這股風潮，紛紛挑戰不同版本的節奏遊戲。遊戲初始以顏色組合為主，如「紅紅橘紅、橘橘橘紅」和「橘黃橘橘、紅紅橘紅」等，隨著關卡提升，難度也隨之增加。遊戲總共有五關，每一關都比前一關更具挑戰性，測試參與者的各項能力。

張棋惠挑戰繞口令版本笑翻大家。（圖／翻攝張棋惠IG）

藝人張棋惠挑戰了繞口令版本，內容包括「乾盪、鋼彈、南港、膽剛、鋼彈、南港、單槓」等詞彙。張棋惠直呼這個挑戰真的很難，網友們也紛紛在留言區調侃，質疑她是否確定這些詞彙的正確發音，甚至有人笑稱她是「第一關就ㄆㄧㄚˊ掉的版本」。

這個遊戲的創意延伸無限，甚至出現了「認人版」，如「宋芸樺、夏于喬、黃珮嘉」等經常被認為撞臉的藝人被放在一起，考驗參與者的辨識能力。娛樂組記者們也自創了挑戰題目，使用「丁寧」、「欣怡」、「心凌」、「依林」等藝人名字組合成節奏挑戰，但在實際挑戰過程中也遇到了困難，搞不清楚誰是誰。

現在有網站可以自製題目。（圖／TVBS）

除了現成版本，民眾可以到網站上自製挑戰題目並上傳照片，難易度可自行決定。製作一個專屬挑戰只需短短20秒，完成後即可邀請朋友一同參與，比拚誰更靈活應對。這股遊戲風潮展現了社群媒體上的互動樂趣，也凸顯了大家的創意與幽默感。

