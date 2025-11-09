舌頭有5異常要小心！舌苔顏色藏警訊 出現這現象恐是癌

健康中心／游舒婷報導

觀察舌頭也能透露許多健康訊息！專家指出，口腔是人體的重要菌叢聚落，只要有任何細微變化，都可能是身體釋出的早期警告，不僅舌苔顏色藏警訊，如果舌頭上有久而不癒的傷口，更是口腔癌的前兆。

舌頭上的狀況代表著各種健康警訊。（示意圖／翻攝自Pixabay）

《每日郵報》報導，舌頭就像是身體的「健康儀表板」，顏色、舌苔厚度、表面紋理都有其意義，從營養失衡、黴菌感染到全身性疾病，都可能率先在舌頭上顯現。近年也有越來越多研究證實，口腔狀態與全身重大疾病息息相關，包括糖尿病、失智症甚至癌症。最新一項新的研究就指出，AI透過舌頭影像分析健康狀況，診斷糖尿病、中風、氣喘、肝病與新冠等疾病的準確率高達98％，口腔檢查的重要性再度受到關注。

廣告 廣告

以下整理常見的舌頭異狀和可能的健康警訊：

1.舌頭變白 可能是黴菌感染

正常舌頭應呈現淡粉紅色，若舌面覆蓋厚厚白苔，可能是念珠菌感染，免疫力低下、長期使用抗生素、糖尿病患者較常見。醫師建議，可補充益生菌或攝取發酵食物改善菌相平衡。

2.舌頭過於蒼白 留意缺鐵性貧血

蒼白舌頭可能是貧血，也可能與循環不良、肺部疾病有關，若舌頭呈現藍灰色，可能意味身體缺氧，建議及早檢查。

3.舌頭表面粗糙或出現黑毛舌 多半與清潔有關

舌頭表面的微小突起若無法正常脫落，可能會讓細菌與食物殘渣堆積，形成黑毛舌。通常與口腔清潔不佳或過度使用漱口水有關，改善刷舌、補充水分即可好轉，但若伴隨白斑，則需要進一步檢查。

4.舌邊出現壓痕 小心睡眠呼吸中止症

若舌頭在睡眠中不自覺向外用力，可能造成舌緣波浪狀壓痕，醫師提醒，這可能是睡眠呼吸道阻塞的訊號。未治療的睡眠呼吸中止症，恐增加腦中風、高血壓與心臟病風險。

5.舌頭無痛潰瘍不癒合 留意口腔癌

若舌頭出現持續兩週以上不痊癒的潰瘍、紅白斑塊或不明腫塊，都可能是口腔癌的徵兆。專家強調，口腔癌越早發現，存活率越高，呼籲民眾不要忽視舌頭上的變化。

專家提醒，雖然舌頭的狀況不能取代正式診斷，但確實能作為觀察身體異常的重要線索，民眾可以養成自我觀察的習慣，若出現持續性異狀，應及早諮詢牙醫或醫師。

更多三立新聞網報導

黑眼圈、嘴唇變黑都中！4種臉部發黑狀況要小心：恐是癌

上完廁所記得檢查！大便出現2症狀小心 營養師點7警訊：恐罹癌

感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫

鳳凰成「超級颱風」穿台最新路徑曝！21縣市暴風圈侵襲機率破7成

