舍監性平案》學生會籲台大放棄上訴重啟調查 鄭英耀：程序有疏漏應補正

台大舍監性平申訴案，台北高等行政法院已判決撤銷原處分，並明確要求校方重啟調查程序，然而，台大拒絕執行判決，選擇在法定期限內提出上訴。

台大學生會今（24）日於立法院召開記者會，偕同當事學生Y女及多位民意代表，共同譴責台大藐視司法、怠於履行法定義務，並以行政手段阻撓被害人尋求救濟，導致此案延宕超過千日。

公然違抗司法？台大上訴釐清爭議

台大學生會長陳柏承直指，台大在法院已清楚裁定敗訴後，仍選擇上訴，是公然違抗司法，更是對被害學生造成「四度的傷害與污衊」。他批評校方三年來以行政手段不斷拖延，讓學生擔憂自己會成為下一個被體制踢來踢去的「皮球」。

廣告 廣告

台大校方已提出上訴，主因是台北高等行政法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分。

法院認定，根據台大當時的設置辦法，委員不得委任他人出席，但台大性平會2023年4月17日開會時，教務長、總務長及學務長3名當然委員由代理人出席，致使與會人數未達規定，會議組織因此不合法。

然而，台大校方認為，此見解於法理上有重大爭議。台大指出，此見解與教育部2024年2月公告施行的「各級學校性別平等教育委員會設置準則」（其中明定代表機關出任之委員得指派代表出席並參與表決）相矛盾。台大希望能上訴到最高法院，請求釐清此法律爭議，避免對教育現場實務造成衝擊。

受害者悲問：公正對待受害學生很委屈？

當事學生Y女表示，此案是「台灣第一件因性平會不當認定為不成立，而被行政法院撤銷的案件」，具有指標性意義。

Y女沉痛控訴，台大竟在法庭上聲稱：「被告至今仍提供原告作為學生所應有之全部資源，從未對原告做出不利或差別對待」。她質問：「難道公正對待受害學生，在台大眼中，竟是如此委屈嗎？」

學生會批台大諸多程序瑕疵造成四度傷害

學生會強調，台大除了拒不重啟審理之外，在程序上有諸多瑕疵與怠惰。

陳柏承指出，涉案舍監已被檢察官依強制猥褻等罪嫌起訴，校方三年來遲遲不願採取停職或調職等保護措施，反以「調職會影響舍監工作權益」等理由護航，延宕至今年八月才調職處理，是包庇加害人，也對被害人造成二度傷害。

此外，法院認定台大於 112 年處理本案時程序違法，但校方卻企圖援引教育部於民國 113 年才訂定的準則作辯解，試圖為其缺席和程序違法脫罪，導致當事人遭受三度傷害，再到台北高等行政法院已判決撤銷原處分，並命學校重啟調查，台大選擇繼續上訴，拒絕重啟性平程序是四度傷害。

教長回應：相信學生有道理

教育部長鄭英耀今受訪時表示，台大性平會議程序上確實有需要補正。他認為台大應「就法論法」，認真審酌高等行政法院所提的裁定，若程序有疏漏，應予以補正。

鄭英耀也認同，學生希望學校不要再提上訴的訴求「應有其道理」，值得校方慎重思考。

學生會長陳柏承則嚴厲批評教育部未盡監督責任，再次選擇消極旁觀。他引用漢娜．鄂蘭所說的「平庸的邪惡」，指出當權者在體制內選擇不面對責任，任由學生的痛苦被合理化，傷害就會自然發生。

學生會呼籲教育部必須立即督導台大執行判決，並檢討「大學自治」是否被濫用為逃避監督的藉口。