舍監性平案Y女再現身！籲校方棄上訴 台大拒絕原因曝

記者李育道／台北報導

台大一名女博士生Y女(化名)於111年指控遭林姓女舍監性騷，校內申訴未獲處理後提起行政訴訟。（示意圖／資料照）

台大一名女博士生Y女(化名)於111年指控遭林姓女舍監性騷，校內申訴未獲處理後提起行政訴訟。台大學生會今（24）日在立法院召開記者會質疑，校方3年來以行政手段拖延並拒絕重審，使受害者多次受傷害，涉案舍監也未調離，造成住宿學生持續面臨風險。對此台大回應，已在法定期限內提出上訴，認為北高行以「性平會委員不可代理」撤銷處分的見解在法律上具重大爭議，與現行規範不一致，因此希望上訴至最高行政法院釐清爭點。教育部長鄭英耀也對此回應，強調台大程序確實需補正，學生要求「不要上訴」也有其理由。

台大學生會指出，台北高等行政法院已在上個月判決台大敗訴，明確指出性平程序違法，命學校重新受理並審議；然而台大敗訴後選擇繼續上訴，至今仍拒絕重啟性平程序，形同挑戰司法判決，也浪費司法資源。學生會長陳柏承表示，涉案舍監已遭檢察官起訴，行為可非難性高，犯罪嫌疑「已達受有罪判決之高度可能」，但台大始終未調離該員，僅以「影響工作權」、「勞基法不允許」為由迴避處理，造成住宿學生安全風險。

台大學生會長批評台大將112年性平會程序瑕疵，以113年「新訂定」準則辯解，彷彿以行政解釋規避司法責任。（示意圖／資料照）

陳柏承補充，台大對整起事件資訊公開不足，連性平會表決委員名單都以「機密公文」處理，損害制度公信力。更批評台大將112年性平會程序瑕疵，以113年「新訂定」準則辯解，彷彿以行政解釋規避司法責任。

Y女則表示，既然北檢已起訴舍監，台大應依判決重啟調查；但台大卻以「調查已完整、不再受理」為由，前後4度駁回申請。如今行政訴訟已有明確結果，她呼籲台大撤回上訴，勿再浪費社會資源，並應正視自身程序問題。

台大學生會提出三項訴求，立即撤回上訴；說明調查期間未採取調職、停職等保護措施的原因；並公開過去拒絕提供性平會委員名單的理由。同時要求教育部介入督導，確保台大依判決重啟性平調查，並提升校園性平程序的透明度。



對此，台大表示，上訴原因在於台北高等行政法院並未對「性騷擾不成立」的調查內容表示意見，而是以委員不得代理出席為理由撤銷處分；但舊版校內「性平會設置辦法」並未明文禁止代理，而113年教育部發布的準則、以及校方114年更新的新版辦法，都已清楚寫明特定職務可指派代表出席。台大強調，此爭議涉及舊法下是否允許代理出席，應由最高行政法院釐清。學校也表示，性平會委員名單一直公開於網站，且在審理階段也已提供給當事人及其訴訟代理人閱覽。

鄭英耀今日受訪時表示，台北高等行政法院認定台大性平程序需要補正，特別是性平會委員應親自參與，不得由代理人代替，然而該案最終決議過程中確實有委員未親自出席，因此台大應依程序瑕疵重新檢視。他也提到，台大法律專家眾多，理應就判決內容審慎研議；而學生要求校方不要上訴，也「有他的道理」，台大應重視。

性平會委員名單：https://reurl.cc/NNqpv9

