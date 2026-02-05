舒國治奪「寫臺北」首獎50萬 蔣萬安、蔡詩萍齊聚書展見證榮耀時刻



每年台北國際書展不但是書迷的朝聖地，更是藝文圈的年度盛事。台北文化局為鼓勵創作者以各種方式書寫臺北，今年舉辦第一屆「寫臺北度年書獎」，昨天（4日）在書展登場。臺北市長蔣萬安、北市文化局長蔡詩萍與眾人一同見證這場屬於城市書寫的盛事。蔣萬安分享萬華「九日咖啡」的故事，如何從打鎖老店轉型為具人情味的咖啡館，展現臺北的獨特風景。蔡詩萍表示，透過寫作與閱讀，讓臺北的記憶得以保存、讓大家重新看見臺北。

蔣萬安透露自己熱愛閱讀，尤其喜歡《歷史的教訓》其中一段文字：「文明的進步，在於我們留下了多少記憶。」他認為，「寫臺北」透過文字保存城市記憶，讓臺北從地圖上的平面成為鮮活的存在，更祝賀所有獲獎者及感謝評審辛勞，期盼此獎如同台北國際書展長久延續，鼓勵創作者持續書寫，共同留下屬於臺北的記憶。

許悔之不但是有鹿文化創辦人暨社長，另個身份為藝術家；圖為前年在日升月鴻舉辦畫展。（李育嫺攝）





「說不盡的臺北，我只是沾到一點。」首獎由作家舒國治獲得，他分享筆下的臺北觀察，寫作內容靈感來自臺北人的生活日常，從打拳、吃飯、童年河流與稻田記憶，「臺北曾是國語流行歌曲與廣告文案的重鎮，70、80年代聚集最多音樂製作人，語言與創意深刻影響華語世界。」舒國治幽默提到，從未拿過如此高額獎金，「以前吃陽春麵，現在也活得很好。」他認為無論是定居或旅客，每個人都能好好享受臺北的美好。





有鹿文化社長、藝術家許悔之則表示，他在18年前創立有鹿文化以來，始終致力於培養作家，並形容自己與團隊是「時代的文字手藝人」，在作家的修行旅程中扮演護法角色。許感性地說：「如果沒有James Joyce，都柏林一定很孤獨；如果沒有波特萊爾，巴黎一定很孤獨；如果沒有川端康成，京都一定也很孤獨。我相信，沒有舒國治這樣的作家，臺北一定也會很孤獨。」





臺北文化局補充，首屆「寫臺北」年度書獎於上月26日公布年度得獎作品，首獎由舒國治《我與吃飯》（有鹿文化）奪得後，昨天（4日）由蔣市長親自頒發獎金50萬元予作家舒國治、獎金10萬元予出版社有鹿文化，同時致贈獎座以資表揚。此外，評審團指出，今年得獎與入選作品題材多元，從歷史縱深到當代生活，從個人敘事到城市觀察，透過文字與書籍，讓臺北這座城市得以留下屬於自己的靈魂與記憶。

